Barcelona rememora els Jocs i fa una picada d'ullet a uns d'hivern, el 2030

Les intervencions polítiques i institucionals amb referències a l'actualitat, l'homenatge a l'exalcalde de la ciutat Pasqual Maragall, i la festa popular, de participació no tan nombrosa com s'hauria pogut esperar, van presidir la jornada de celebració dels 25 anys de la inauguració dels Jocs Olímpics de Barcelona, que va començar al Centre d'Alt Rendiment Esportiu (CAR) de Sant Cugat i va acabar a la plaça de Catalunya.

El dia va finalitzar a dos quarts d'onze de la nit, deu minuts abans de l'hora en què Antonio Rebollo va encendre el foc olímpic el 1992. Aquest cop, l'arquer madrileny havia de fer el mateix gest tres quarts d'hora abans, però tot el procés es va anar dilatant i, fins tot, a l'últim rellevista, Epi, se li va apagar la torxa. Va haver d'agafar la que portava l'exatleta invident Purificación Santamarta, en representació dels esportistes paralímpics. Rebollo va fer el gest de llançar la fletxa i, simultàniament, el peveter es va encendre a uns quilòmetres de distància, a l'Estadi Olímpic. En total van ser 34 els rellevistes que van dur el foc entre el palauet Albéniz de Montjuïc i la plaça de Catalunya, amb la campiona olímpica i neboda de Pasqual Maragall, l'exjugadora d'hoquei Elisabet Maragall, com a primera rellevista i l'exwaterpolista manresà Jordi Payà entre ells.



Homenatges a Maragall

L'acte institucional de minuts abans va ser un homenatge de tothom a Pasqual Maragall, actualment malalt d'Alzheimer, que va fer una de les poques aparicions dels darrers anys. Hi havia el rei, Felip VI; el President de la Generalitat, Carles Puigdemont, i l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, a més de nombrosos esportistes, el president del Comitè Olímpic Internacional (COI), Thomas Bach, i també el del paralímpic, Philip Craven.

En el seu parlament, el rei va destacar «l'orgull que els Jocs van representar per a tot Espanya», en una al·locució que va fer en català i castellà. Puigdemont la va fer, a més, en anglès i francès, i va destacar la «potència esportiva de Catalunya, que no s'entendria sense els Jocs». Colau va recordar «que quan hi ha cooperació, diàleg, i participació ciutadana, els projectes tiren endavant».

Al matí, tots ells havien estat al CAR, ara batejat amb el nom del principal impulsor de les instal·lacions i ex-secretari general d'Esports de la Generalitat Josep Lluís Vilaseca. El rei va tornar a apel·lar a la «unitat» mostrada per totes les institucions el 1992, i Puigdemont va afirmar que els Jocs Olímpics han de ser presos com un «ideal de llibertat». A continuació, es va emetre un vídeo sobre els trenta anys de vida del CAR, que va finalizar amb un missatge sobreimprès que deia: «Jocs Olímpics d'hivern, Barcelona-Pirineus 2030». Puigdemont va dir que la ciutat i el país estarien disposats aleshores a organitzar-los.