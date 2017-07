El manresà exblaugrana Èric Montes fitxa pel Peralada-Girona B

El central manresà Èric Montes, que fa poques setmanes va rebre la notícia que no continuaria al Barça després d'haver-s'hi estat deu temporades, va anunciar ahir a través de les xarxes socials que ha fitxat pel Peralada-Girona B, equip que ha ascendit enguany a Segona Divisió B. El defensa, capità barcelonista del juvenil A durant l'última temporada, tindrà, d'aquesta manera, la seva primera experiència professional.

Montes, un jugador amb bon tracte de pilota, ha sonat les darreres setmanes per anar a jugar a Anglaterra o als Estats Units, però al final ha acceptat l'oferta de l'equip entrenat per Arnau Sala, que va aconseguir pujar tot i no fer-ho als terrenys de joc, gràcies als deutes econòmics del Gavà. El manresà, per tant, serà el segon jugador de la ciutat a l'equip després de Cesc Clotet, que ara és a Manchester, fent la pretemporada amb el primer equip del Girona.