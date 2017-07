Mireia Belmonte, campiona del món en 200m papallona

Mireia Belmonte s'ha proclamat, aquesta tarda de dijous, campiona del món de 200 metres papallona, després d'un final molt ajustat amb l'alemana Franziska Hentke i la húngara Katinka Hosszú al Duna Aréna.

La catalana, que ha accedit a la final amb el tercer millor temps, ha aconseguit parar el cronòmetre en 2:05:26. La d'avui ha sigut la seva segona medalla a Budapest, després de la plata aconseguida fa pocs dies en els 1500 metres lliures, només essent superada per una intractable Katie Ledecky, i la quarta medalla de la delegació espanyola, sumant les altres dues d'Ona Carbonell en les proves de duo.

Belmonte ha guanyat en un final amb suspens, ja que ha hagut d'allargar l'última braçada per la proximitat de l'alemanya, que s'ha quedat a tretze centèssimes de la espanyola. Nedant pel tercer carril, entre Zhang i Hosszu, ha conservat en els primers cent metres i ho ha donat tot en els cent restants.

Ha passat els primers 50m sisena (28.61), 41 centèssimes per sota de la sud-coreana An Senyeon, que en aquells moments liderava la prova.

Als 100m, Hosszu ha passat primera (1:00.41), i Belmonte segona (1:00.55), i a partir d'aquest moment ha començat la remuntada.

La catalana ja dominava la prova en els 150m, i semblava que la seva victòria havia de ser còmoda, però llavors ha aparegut Hentke i li ha posat les coses molt complicades. Finalment, Belmonte ha guanyat l'or amb millor marca mundial de l'any inclosa.

La de Badalona ha aconseguit completar, amb aquest triomf, la seva particular 'triple corona' en els 200 papallona, ja que és or olímpic el 2016, or mundial 2017 (la d'aquesta tarda és la primera d'or que signa en una cita mundialista) i or en europeus, concretament en cinc. A més, es converteix en la nedadora espanyola amb més medalles en competició.

Han acompanyat al podi a Belmonte les esmentades anteriorment, Franziska Hentke amb un temps de 2:05.39 (medalla de plata), i Katinka Hosszú amb 2:06.02 (medalla de bronze).

A més, la badalonina té encara dues bales més a la recambra amb els 800 i els 400 estils.