VÍDEO: Ball de bastons entre Neymar i Semedo a l'entrenament del Barça

Neymar torna a ser notícia a Can Barça, i no pas per motius esportius. El brasiler ha protagonitzat una batussa amb el lateral portuguès Nelson Semedo que ha acabat a garrotades i amb el davanter abandonant de manera precipitada l'entrenament que els blaugrana estaven fent en terres nord-americanes.



L'escena ha estat capturada per diversos usuaris de Twitter, que no han dubtat a l'hora de difondre-la a través de la xarxa social.





La polèmica arriba just en el moment en què els rumors de la sortida de Neymar Jr. del Barça rumb al PSG són més intensos que mai i mentre el jugador encara no s'ha posicionat sobre el que podria ser un dels serials d'aquest estiu al Camp Nou.