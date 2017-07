Aprovació general a la marxa de Neymar

Els socis blaugrana de les nostres comarques consultats per Regió7 van coincidir que deixarien marxar el brasiler Neymar en el cas que el París Saint-Germain, el club que el vol fitxar, pagués íntegrament la seva clàusula de rescissió, que ascendeix a un total de 220 milions d'euros. Ara bé, la gran majoria dels presidents de les cinc penyes del Bages, el Berguedà i l'Anoia prefereix que el davanter, que està rendint a un gran nivell en aquesta pretemporada (ha fet els tres gols de l'equip en les victòries davant la Juventus i el Manchester United), continuï sota les ordres del tècnic Ernesto Valverde i formant un trident de luxe amb l'argentí Leo Messi i l'uruguaià Luis Suárez.

El primer simpatitzant del Barça consultat és Jaume Fortuny, el president de la Penya Blaugrana Cor de Catalunya. Fortuny és de l'opinió que «a l'estiu sempre hi ha algun tipus de rebombori. Jo prefereixo que es quedi amb nosaltres, però si el PSG és capaç de pagar els 220 milions de la clàusula, veuria de bon ull que marxés. Ara bé, després, quan vagis a buscar jugadors per substituir-lo, els seus preus seran més alts, ja que sabran que disposes de molts diners per fitxar».

Més o menys en la mateixa línia trobem Joan Carles Còdol, el president de la Penya Blaugrana Carme. Còdol creu que tot el serial està «molt enredat» i que el davanter brasiler «es quedarà fins al final de la gira, però després del partit davant del Reial Madrid hi pot començar a haver moviments seriosos. Tinc la sensació que la setmana vinent s'acabarà tot». Com la gran majoria de culers, Còdol explica que «si es queda, molt millor, però si el PSG el vol, hauria de pagar la totalitat de la clàusula, sense cap mena de rebaixa». En cas que Neymar no seguís, Còdol invertiria els diners de la clàusula en «fitxar un substitut de nivell a la davantera i un altre central per acabar de millorar la defensa, però el mercat està en una situació complicada i serà molt difícil».

D'altra banda, Jaume Casals, president de la Penya Blaugrana de Sant Fruitós de Bages, és el que es mostra més crític amb la situació i opina que «amb tot el xou que s'està muntant, si finalment s'acaba quedant, crec que serà difícil que l'afició el torni a aplaudir com abans. Si paguen els 220 milions, millor que marxi, ja que si s'ha de quedar per força, anirem malament». Sobre els possibles fitxatges de jugadors com l'italià Marco Verratti o el brasiler Philippe Coutinho, del Liverpool, Casals tampoc no hi està gaire d'acord: «hem d'intentar mantenir les arrels del club i pujar jugadors del planter, amb tants futbolistes internacionals aviat l'equip no semblarà el Barça». Un altre jugador que havia sonat per reforçar el club és el lateral de l'Arsenal Héctor Bellerín, que es va formar al planter barcelonista per posteriorment emigrar a terres angleses. Sobre aquesta pràctica, que cada cop és més habitual entre els diferents equips de futbol base del Barça, Casals és molt taxatiu, i pensa que «els que marxen per un tema econòmic, no cal que tornin».

Rogeli Serra, president de la Penya Blaugrana Montserrat-Monistrol, també voldria que l'astre brasiler es quedés al Barça, i només el deixaria marxar a terres franceses si «paguen els 220 milions íntegres o bé si s'inclou Ver-ratti en l'operació». Ara bé, Serra es mostra desconfiat i diu que «no sé si és veritat tot l'espectacle que hi ha, però no descarto que des del seu entorn es busqui una nova renovació de contracte». En cas que el davanter sortís, Serra apunta Coutinho com un dels seus possibles substituts.

Finalment, Ramon Burniol, president de la Penya Blaugrana d'Avià, tampoc no es desvia de l'opinió majoritària i comenta que «si paguen els 220 milions, sense rebaixar la clàusula, trobaria bé que marxés, ja que mai he estat partidari dels jugadors brasilers». Amb els diners de la clàusula de Neymar, Burniol tindria un objectiu clar, intentar incorporar Marco Verratti per tal de millorar la plantilla.