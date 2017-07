Berga aposta per l'alpí en línia i crea una escola per iniciar-s'hi

El passeig de la Pau de Berga serà escenari aquest cap de setmana, per segon cop, d'una cursa d'alpí en línia, la segona edició del Trofeu Berguedà. L'alpí en línia és una barreja d'esquí i patinatge.

Després de l'èxit del setembre passat, enguany, la prova, a més a més de ser puntuable per a la Copa d'Espanya i de la Lliga Catalana, servirà per anunciar el naixement d'una escola d'alpí en línia a Berga adreçada a tots els infants, joves i adults que vulguin iniciar-se en aquesta pràctica.

L'Ajuntament de Berga dóna suport a la proposta del May Luengo Esquí Club i de la Federació Catalana de patinatge per tal que Berga i el Berguedà puguin esdevenir un referent d'aquest esport i incrementar-ne el nombre de participants. Ara mateix, un dels grans exponents de l'alpí en línia és Aura Coronado, de 12 anys i filla de Castellar de n'Hug, campiona de Catalunya i d'Espanya i líder a la Copa d'Espanya i la Lliga Catalana. Coronado és una de les esportistes del May Luengo Esquí Club, una entitat que fa més de 20 anys que forma i educa infants i joves en patins amb rodes com a complement dels entrenaments fora de la temporada de neu.

En referència al Trofeu Berguedà, avui dissabte, de les 4 a les 7 de la tarda es faran els entrenaments al mateix passeig de la Pau; demà diumenge es disputarà la prova de 2/4 d'11 a 3/4 d'1.

L'alpí en línia és un esport que ha estat inclòs pel COI en les llistes dels 7 nous esports olímpics que podrien formar part dels Jocs Olímpics del 2020, després de palpar un ràpid creixement de la seva pràctica els darrers anys.