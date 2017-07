La bagenca Paula Fernández serà a l'Eurocopa sub-19 d'Irlanda del Nord

La jugadora de Sant Fruitós de Bages Paula Fernández marxarà aquest dilluns per concentrar-se amb el combinat estatal per preparar l'Europeu sub-19 que es disputarà des del dimarts 8 d'agost fins al diumenge dia 20 a Irlanda del Nord. El seleccionador nacional, Pedro López, va donar ahir la llista definitiva de les divuit jugadores que competiran en aquesta Eurocopa i la jugadora exblaugrana ha estat escollida per formar part del combinat estatal. Fernández, que aquesta temporada havia defensat els colors del FC Barcelona, ha fitxat recentment per jugar la propera campanya al Màlaga CF.

La selecció espanyola s'enfrontarà durant la fase de grups davant els combinats d'Irlanda del Nord, d'Alemanya i d'Escòcia. L'equip entrenat per Pedro López debutarà el dimarts dia 8 d'agost davant l'amfitriona Irlanda del Nord, el divendres 11 es veuran les cares amb Alemanya i el dilluns 14 s'enfrontaran davant la selecció d'Escòcia.