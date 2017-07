Neymar serà història aquesta setmana i el Barça mira de tancar els seus substituts

Neymar es va posar a primera fila per celebrar el seu darrer títol com a jugador del Barça

La trajectòria de Neymar com a jugador del Barça va finalitzar de la millor manera, amb una victòria en el clàssic de pretemporada davant del Reial Madrid (2-3). El comiat del brasiler, que va disputar 73 minuts del partit a un bon nivell, amb l'assistència del gol de la victòria a Gerard Piqué inclosa, va ser exitós i no semblava que aquell era el seu comiat. Però en realitat ho era. Ahir ja va marxar cap a la Xina, per complir un compromís comercial, i és probable que dimecres, quan el Barça està convocat per entrenar-se a la Ciutat Esportiva Joan Gamper, ja no hi sigui. El club, però, no s'ha quedat de braços creuats i sembla que té encaminada la contractació d'un dels seus substituts, tot i que encara s'ha de decidir per la identitat de l'altre.



Brasiler per brasiler

Qui sembla molt a prop del Camp Nou és el centrecampista ofensiu del Liverpool Philippe Coutinho, curiosament amic íntim de Neymar. Es tracta d'un desig de la direcció esportiva blaugrana i es pensava que la seva arribada faria desdir el davanter de marxar al París Saint-Germain, però no serà així.

A hores d'ara, segons informava ahir el diari Sport, l'acord amb el jugador és total. Firmaria per a les properes cinc temporades i la quantitat fixa que percebrà serà lleugerament més baixa del que guanya a Anglaterra. El problema radicarà en el preu i en la data del traspàs.

En el primer cas, el Barça, que disposarà d'almenys els 222 milions d'euros de la clàusula de Neymar, no vol sobrepagar l'operació i no passarà dels 85 milions. S'espera que la predisposició de Coutinho a vestir de blaugrana faci la resta. Pel que fa a la data d'arribada, el Liverpool ha de disputar una importantíssima eliminatòria prèvia de la Champions i els reds no volen deixar anar el jugador fins que obtinguin la classificació per a la fase de grups. Tot i les dificultats, l'optimisme per l'operació és gran al Camp Nou.



Clàusula o negociació

Pel que fa al reforç a la davantera, no hi ha tant consens. La baixa de Neymar deixa un forat que sembla que no poden tapar ni Alcácer ni Deulofeu. Falta un jugador de primer nivell i els dos que ara mateix ocupen les primeres posicions en les apostes són el francès de l'Atlètic de Madrid Antoine Griezmann i l'argentí de la Juventus Paulo Dybala. Curiosament, han estat els dos últims botxins del Barça a la Lliga de Campions.

En el cas de Griezmann, la clàusula de rescissió sembla que és de 200 milions d'euros i no de 100 com s'havia dit. Les relacions amb l'Atlètic de Madrid són bones, però els matalassers no poden fitxar ningú aquest estiu i això dificulta que deixin marxar cap jugador, i menys la seva estrella, ni que sigui negociant. Pel que fa a Dybala, a Itàlia no hi ha clàusules de rescissió, amb la qual cosa la Juventus pot posar el preu que cregui convenient. I sabent que el Barça té diners, ho aprofitarà.