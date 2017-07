El PSG vol presentar Neymar al centre de París, davant la Torre Eiffel

El París Saint-Germain vol fer una gran presentació del brasiler Neymar al centre de París, davant un dels emblemàtics monuments de la ciutat, i no al Parc dels Prínceps, com sol ser habitual, segons ha informat avui la ràdio "Europe 1".

El club ha sol·licitat els permisos per portar a terme aquest acte, que ha estat validat per les autoritats de la capital, ha indicat l'emissora.

Per això, s'han designat ja patrulles de gendarmeria per garantir la seguretat de la presentació, ha informat "Europe 1", que ha apuntat com a possible escenari la plaça del Trocadero, situada davant de la Torre Eiffel.

D'aquesta forma, el PSG vol posar de manifest la magnitud del traspàs, que seria el més car de la història (222 milions d'euros), més del doble que el del francès Paul Pogba al Manchester United, que ostenta el rècord.

El diari "L'Équipe" assegura que el club francès considera que el fitxatge està tancat "al 60%", encara que reconeix que hi ha un 40% d'opcions que no es tanqui.

La premsa qatariana afirma que el jugador brasiler farà escala a Doha quan torni de la Xina per passar el reconeixement mèdic i signar el contracte amb els propietaris qatarians del PSG.