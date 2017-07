El trofeu May Luengo torna a posar Berga ben amunt en l'alpí en línia

El passeig de la Pau de Berga va acollir ahir la segona edició del trofeu May Luengo de patinatge alpí en línia, una cita que ja s'està convertint en clàssica en el calendari. La prova, que forma part de la segona fase de la Lliga Catalana i de la tercera de la Copa d'Espanya, va aplegar 67 participants, que van mostrar un alt nivell.

La berguedana Aura Coronado va tornar a destacar en imposar-se a les seves rivals en la categoria U12. Va obtenir un millor temps de 28.52, aconseguit a la segona màniga. Aquest registre també va permetre que la de Castellar de n'Hug se situés a la tercera caixa del podi absolut femení de la Copa Catalunya, a més de suposar el cinquè millor temps de la prova entre les noies. L'altre bon registre de Coronado va ser enregistrat a la primera màniga, amb 28.90. Quant al de la tercera, va ser de 43.45.

Pel que fa a la resta de resultats, el guanyador absolut va ser Marc Morera, que va marcar un registre de 24.75. El van seguir a la classificació Gabriel Arias, amb 25.21, i Sergio Méndez, amb 25.74. En categoria femenina la guanyadora va ser Ainhoa Mellado, amb una marca de 26.97. Seguidament, Olatz Suárez, amb un registre de 27.11, i Anna Borrás, amb 27.67.

Aquesta és la segona prova que se celebra a Berga d'aquesta modalitat, la qual sorgeix del patinatge i l'esquí. Els participants han d'anar sortejant, a través d'eslàloms, diverses portes, senyalades amb una marca a terra i un pal flexible. Un dels avantatges d'aquest esport és que es pot practicar durant tot l'any, per la qual cosa els amants de l'esquí no es veuen obligats a fer una aturada durant els mesos en què no hi ha neu.



Tothom content

Un dels fets pels quals destaca la prova de Berga és per la gran acceptació que ha tingut a la ciutat. Tant l'edició passada com l'actual han tingut molts espectadors, fet que esperona l'organització i és un valor afegit per a aquesta competició.

A més, també els clubs que visiten Berga, tant el May Luengo com els de la resta d'indrets de l'estat, es van mostrar contents amb el global de la prova. Provinents de comunitats com Astúries, Extremadura, Aragó i Castella i Lleó, van remarcar l'alta dificultat en l'àmbit tècnic del traçat. Expliquen que la gran pendent que té el passeig de la Pau de Berga fa que sigui una prova que s'acosta als perfils de les europees. Tot i això, alguns participants van destacar que la pista relliscava lleugerament, en bona mesura per les altes velocitats a les quals s'arriba a la pista de Berga. Tanmateix, el caliu de la gent i la situació, amb unes òptimes condicions de seguretat, van acabar deixant un bon gust de boca als clubs visitants, que ja marquen l'edició de la capital del Berguedà al calendari de competició del 2018.

El principal organitzador de la prova berguedana, Eduard Coronado, va assegurar que no hi haurà cap problema per repetir el trofeu l'any vinent. En aquest sentit, va assegurar que l'objectiu és aconseguir representació local més enllà de la seva filla, Aura Coronado.

«Som un referent», assegura l'impulsor, sense dubtar. «En ser Copa d'Espanya venen corredors que estan a la zona alta dels rànquings absoluts», va dir. Per això, es vol aprofitar la inèrcia perquè la capital del Berguedà «sigui seu de la Copa del Món» d'aquest esport, que se celebrarà l'any 2019 a Catalunya.