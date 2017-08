Pere Miró, un manresà als Jocs 25 anys després

No és gens desmesurat dir que ara mateix Pere Miró és un dels manresans més influents del món. Fa pocs més de dos anys va ser nomenat director general adjunt del Comitè Olímpic Internacional (COI), que és el mateix que ser la mà dreta del president del COI, l'alemany Thomas Bach, a qui fa d'assistent.

Abans d'aquest càrrec, Pere Miró ha tingut diverses ocupacions al mateix COI. Això, des que fa 25 anys va ser director adjunt del Comitè Organitzador dels Jocs Olímpics de Barcelona 92 (COOB 92). Sobretot s'ha ocupat en els darrers anys dels esportistes que no tenen tants recursos com els del primer món per poder practicar esport i arribar a participar en uns Jocs Olímpics. Això ho ha fet com a director de Solidaritat Olímpica i del departament de relacions amb els comitès olímpics.

A Barcelona 92, Pere Miró en va ser un dels màxims responsables com a directiu del COOB. En aquell moment, fa 25 anys, Miró comentava que «uns mesos abans dels Jocs ens vam repartir les diverses funcions i a mi em va cor-respondre encarregar-me d'un seguit d'instal·lacions i de tot el personal que se'n fa càrrec i que hi col·labora». Concretament, sota el seu control hi havia la Vall d'Hebron (voleibol i pilota), Reial Club de Polo (hípica), Palau Sant Jordi (voleibol, gimnàstica i handbol), Granollers (handbol), Palau d'Esports (voleibol i gimnàstica rítmica), Frontó Colom (pilota), la Seu d'Urgell (Parc el Segre i vila olímpica), Banyoles (estany i vila olímpica), Estació del Nord (tennis taula), INEF (lluita), Castelldefels (piragüisme) i Sant Sadurní d'Anoia, Vic i Reus (pentatló i hoquei patins).

Les jornades laborals eren llargues per a Miró, encara que deia que «estem molt còmodes, la feina es fa a gust perquè tots sabem que és irrepetible, només passa una vegada a la vida». Miró havia d'estar pendent dels divuit centres esmentats, les subseus i un volum de voluntaris i gent contractada, d'unes 15.000 persones tot i que «en cadascun d'aquests punts i ha un director i un adjunt que tenen cura de les diferents àrees».



Edifici Maternitat



Pere Miró treballava a l'edifici de la Maternitat, seu del COOB 92 i del Centre Principal d'Operacions. Després de la primera setmana dels Jocs, Miró ja avançava que «hem passat el més dur i crec que ho hem fet amb bona nota, tot i que hem de reconèixer que sempre hi ha deficiències. He assistit a alguna de les reunions del Comitè Olímpic Internacional i la veritat és els comentaris que sento són que, ara com ara, Barcelona és la ciutat olímpica que menys problemes provoca».

Nedador del CN Manresa i estudiant i més tard director de l'INEF de Barcelona, Pere Miró estava relacionat amb el món de l'esport. Un dels elogis de Miró va ser per «la paciència que han de tenir els nostres voluntaris davant la mala educació d'alguns dels visitants, malauradament, també atletes i periodistes. Les males maneres estan molt esteses i ens toca donar suport als voluntaris i al personal olímpic».



Elogis als Jocs de Barcelona



El manresà Pere Miró ha participat aquests dies en diferents actes de commemoració dels Jocs del 92. Instal·lat a Lausana des que Joan Antoni Samarach, que n'era president, va proposar-li treballar per al COI, Miró no s'ha volgut perdre la possibilitat de rememorar els «millors Jocs, juntament amb els de Sydney. La perfecció no existeix però tot va sortir de la millor manera que havíem imaginat. Barcelona va canviar els esquemes del moviment olímpic. Ara els esportistes participen als Jocs per classificació, no per factors polítics o per factor econòmics. Barcelona va oferir uns Jocs basats en la transformació d'una ciutat i d'un país i, a més, altres seus es van beneficiar d'això. Qui vulgui organitzar els Jocs ha de tenir un projecte al darrere, que doni sentit a la competició».