L'estat de salut d'Ángel Nieto empitjora 'greument'

L'estat de salut de l'expilot de motos Ángel Nieto ha empitjorat "greument" i continua a l'UCI de la Policlínica Nostra Senyora del Roser d'Eivissa. L'equip mèdic roman des de les 03.00 hores d'aquest dijous intentant remetre aquesta situació, segons han informat responsables del centre sanitari.

Aquest dimecres, en l'últim informe oficial emès per la Policlínica es destacava que el pilot estava en procés de despertar del coma induït i s'assegurava que no hi havia signes de complicacions, afegint a més que l'evolució que està tenint fins a la data està dins de la normalitat.

Els metges li havien retirat fins i tot la placa intracranial per controlar la pressió després que Nieto ingressés dimecres passat 26 de juliol després de tenir un accident de quad a la carretera de Santa Gertrudis.