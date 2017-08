Montse Ayala, la manresana que va viure els Jocs de Barcelona des de la sala de visionament

«Em motivava tot el moviment olímpic, més que no pas el que era la competició esportiva. Estava estudiant periodisme, ja acabava, i a la universitat ens van comentar que faltava gent de premsa per als Jocs. Vam fer una reunió i uns dies després vaig rebre una carta dient-me que era una de les escollides». La manresana Montse Ayala, actualment al departament de màrqueting de la UManresa, va encarregar-se de gravar les principals competicions des de la sala de visionament del Centre Principal de Premsa dels Jocs a la Fira de Barcelona.

«El que fèiem nosaltres era recollir les imatges que ens enviava el senyal oficial de les diferents competicions, sobretot de les semifinals i finals, per distribuir entre els mitjans de comunicació que ho requerien. La veritat és que no en teníem gaire demanda. La nostra sala servia més que res perquè els periodistes poguessin veure el Tour de França, que hi coincidia per data, o també alguna sèrie televisiva d'aquella època», diu Ayala. Una de les primeres anècdotes com a voluntària dels Jocs ja va ser amb la indumentària: «Em van fer anar a El Corté Inglés a comprar un vestit jaqueta, quan nosaltres havíem d'anar amb xandall. A premsa no em van deixar passar que anés amb faldilla, i em van fer canviar».

Ayala recorda que «tot ho fèiem manualment. No hi havia ordinadors i havíem d'estar al cas quan s'acabava un esdeveniment perquè ningú no avisava. Les peticions les havíem d'ordenar amb carpetes, no hi havia res informatitzat». Tot i no sentir una especial devoció pels esports, Ayala reconeix que sí que va anar a veure «alguns partits de bàsquet, també l'atletisme o la gimnàstica, perquè alguna entrada d'invitació sempre queia. Recordo la roda de premsa que va fer el Dream Team a prop d'on érem nosaltres; l'intercanvi de xapes també ens motivava fins al punt que ens escapàvem de la nostra feina... Tot plegat va ser molt bonic, i tant que sí».

De forma especial, Montse Ayala té un record de la cerimònia d'inauguració dels Jocs: «Amb la meva acreditació, no tenia dret a entrar a l'estadi, però Xavier Prunés, que amb això hi té la mà trencada, em va dir que sí, que ell m'hi faria entrar. I, efectivament, un cop vam ser a l'entrada, vaig passar, perquè el que controlava les acreditacions no va mirar el revers de la meva; i no anava amb el xandall, anava vestida de paisà, per evitar donar pistes».