El futbol comarcal farceix l'agost de tornejos per preparar la temporada

A banda dels partits de pretemporada que organitza cadascun dels equips de futbol de casa nostra per preparar la propera campanya, aquest agost es viuran tot un seguit de tornejos i trofeus, alguns ja clàssics i algun altre, en especial, que neix enguany.

Així, se celebrarà la primera edició de la Copa Cor de Catalunya entre el 14 i el 20 d'agost al municipi de Sant Joan de Vilatorrada, sota l'organització del Joanenc. Hi prendran part tots els equips del Bages, el Berguedà i el Solsonès que juguen a Segona Catalana (Sallent, Gironella, Avià, Berga i Solsona), a més dels amfitrions, que militen a Tercera Catalana (la propera temporada al grup 5, el de l'Osona, i no al 7, del Bages i el Berguedà després d'un intercanvi amb el Moià). Cada dia hi haurà un partit menys que en la jornada inaugural, quan en seran dos. Els sis equips participants estan dividits en dos grups de tres, i els respectius primers classificats jugaran la final el diumenge 20.

També diumenge 20 es disputarà una nova edició del Trofeu Ciutat de Manresa al Gimnàstic Parc. En aquest cas s'enfrontaran el juvenil A del Nàstic i el Sabadell B de Primera Catalana, que entrena Carles López, tècnic del Gimnàstic els darrers anys, amb el qual va assolir l'ascens a Divisió d'Honor juvenil el curs passat. Com a preliminar d'aquest partit s'ha programat el Gimnàstic 2017, que disputaran el cadet A del Nàstic i el de l'Espanyol.



L'Interbarris, al Congost

Un altre torneig que s'ha fet tradicional és l'Interbarris que, com la Copa Cor de Catalunya, té la col·laboració de les delegació de la Federació Catalana que presideix Esteve Olivella. Aquesta vegada es jugarà al Nou Estadi del Congost amb la participació de sis equips, entre ells, el Navarcles (Quarta Catalana) com a convidat. També hi seran la Pirinaica (Tercera Catalana), el Manresa B (Tercera Catalana), el PI Puig (Tercera Catalana),la Balconada (Quarta Catalana) i el Gimnàstic (Juvenil Preferent).

Els partits classificatoris es jugaran divendres 25 d'agost a partir de les 19 h, i la final és programada per a dilluns 26, a les 16 h, just abans del partit de festa major que el Manresa (Primera Catalana) disputarà contra el Terrassa (Tercera Divisió).

I al Berguedà tindrà continuïtat la Copa Queralt, que el Berga va recuperar l'any passat, després de la seva primera edició feia 100 anys. Així, el diumenge 27 d'agost es jugarà per tant la tercera Copa Queralt, que enfrontarà el Berga i el Manlleu (Primera Catalana), en el que serà el darrer cap de setmana d'amistosos abans de l'inici de les competicions catalanes, entre el 2 i el 3 de setembre.