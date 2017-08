Simeó Ubach ambiciona ser al Mundial, tot i la precarietat del motocròs a Espanya

El manresà Simeó Ubach és, als 20 anys, una de les promeses del motocròs estatal. Una especialitat, però, que no passa pel millor moment a Espanya. El mateix Ubach -ara per ara, líder del campionat estatal MX2- reconeix que el motocròs està, a Espanya, «en un mal moment, certament. Hi falta de tot: ajuts, pilots, afició, circuits, etc. És una llàstima perquè és un esport darrere del qual hi ha molt sacrifici per part de molta gent, molta feina, molts diners invertits, i la veritat és que ningú no reconeix el teu esforç».

En aquest sentit, el pilot manresà afegeix que «en molts aspectes, aquest esport és el més dur del món i no rep reconeixement. El nivell del motocròs és baix a Espanya quan es fan comparacions a escala internacional, on hi ha els millors. Sense ajuts, circuits per poder entrenar i curses ben organitzades es fa més difícil millorar. Confio que les federacions en prenguin nota, perquè el primer error que fem tots és sortir del país per aprendre com ho fan els altres i, és clar, així, aquí no surten bons corredors, o en surten molt pocs si no marxen».

Precisament, Simeó Ubach es prepara des de fa temps a Holanda, on està instal·lat. Sobre això, el manresà ha comentat que «els holandesos tenen el que no tinc a Espanya. Hi ha pilots, circuits, curses i afició. També hi ha diferents terrenys, com la sorra, que em permet entrenar bé per poder aspirar als meus objectius».



Bona temporada

Tot i els entrebancs, Simeó Ubach està fent un bon any: «vaig capdavanter a l'estatal d'MX2; també he fet bons resultats al campionat d'Europa de 250 cc, com un quinzè lloc a la segona mànega a Letònia i un divuitè a la general a Itàlia, amb uns parcials d'una dissetena i dinovena places, respectivament. En aquest sentit, encara no he complert el meu objectiu, que és fer un Top 10 a l'Europeu. De totes formes, i tenint en compte que aquesta temporada hi ha molts pilots participants en cada prova, els resultats fins ara es poden considerar bons, malgrat que aspirem a molt més». Els reptes concrets de Simeó Ubach per a aquesta temporada són «acabar en primer lloc el campionat d'Espanya i, en les dues proves que queden de l'Europeu, estar entre els deu capdavanters com deia abans». El manresà té clar que els principls rivals estatals són: «Francisco Fernández Macanás i Iker Larrañaga, segon i tercer a la classificació; ara mateix els avantatjo de 7 i 18 punts, respectivament». Ubach es va aficionar a les motos de nen: «El meu pare feia enduro i, tot just a 4 anys, em va comprar una moto petita. A partir d'aquí, la cosa va anar a més. Vaig començar a entrenar i aviat vaig notar passió per continuar practicant».



El Mundial com a objectiu

Ubach ja ha guanyat títols importants, però, de cara al futur, segur que té el repte de guanyar-los en la màxima categoria de motocròs. Ara competeix en MX2 a escala estatal i en 25o a l'Europeu. Segons el pilot manresà, «podria fer el salt, però per edat encara puc estar tres anys més competint en la categoria en què sóc actualment. Crec que saltar encara és un moviment massa arriscat, i de moment tinc molta guerra per donar a MX2».

Pel que fa a objectius més o menys futurs, Simeó Ubach contempla la possibilitat de participar «en el Mundial MX2 i entrar en un equip oficial de fàbrica. A partit d'aquí, si ho aconsegueixo, mirar de quedar entre els deu primers del món».