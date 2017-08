«Al Barça m'he format com a futbolista; les qualitats que tinc les vaig aprendre allà»

Montes viurà la seva primera experiència professional al Peralada, filial del Girona. Després de nou temporades a la Masia del Barça, el manresà afronta aquest nou repte amb il·lusió i amb el somni de debutar algun dia a la Primera Divisió

L'Èric té 19 anys, és manresà i aquesta temporada jugarà amb el Peralada a la Segona Divisió B. Montes va passar pel futbol base del CE Manresa i el Nàstic, però ràpidament el Barça es va fixar en ell. D'aquesta manera, el central manresà va arribar al club blaugrana en edat aleví i va viure nou anys a la Masia. Després de jugar l'última temporada al juvenil A culer, entrenat pel sallentí Gabri, el jugador bagenc provarà la seva primera experiència professional al filial del Girona.



El CE Manresa va ser el seu primer club, on va fer les primeres passes en el món del futbol. Què és el que més recorda d'aquella etapa?

Sí, va ser el meu primer equip. Vaig començar jugant des de l'escola i vaig estar-hi uns dos o tres anys. Al Manresa vam començar a tocar la pilota com aquell qui diu, perquè encara érem molt petits.

I del seu any al Nàstic?

Al Nàstic només va ser una temporada, però la recordaré sempre perquè vaig aprendre molt i hi vaig fer molts amics. També l'entrenador, Marc Serra, va ser molt important per a mi.

Per què el va marcar tant aquest entrenador?

Vaig aprendre molt amb ell. Era un entrenador molt intens que ens feia suar la samarreta. Era molt petit, però recordo que em va ensenyar moltes coses.

Què va sentir quan un any després el va fitxar el Barça?

Recordo el primer partit de lliga de benjamins amb el Nàstic al camp del Castelldefels, el meu entrenador, Marc Serra, em va dir que el Barça s'havia interessat amb mi i que havia d'anar a entrenar. En el primer entrenament ja em van dir que em volien fitxar. Era molt petit, però vaig sentir una alegria molt gran. No m'ho podia creure. Era un somni que havia fet realitat.

Com valora aquests nou anys al Barça?

Al Barça és on realment em vaig formar com a futbolista. Les coses que sé, la majoria de les qualitats que tinc, les vaig aprendre allà. Tinc un gran record de tots els entrenadors que he tingut. Estic molt agraït del que han fet per a mi. És un privilegi i una sort haver-me pogut formar al Barça.

Quin és el millor record que té d'aquesta etapa?

Bé, crec que va ser a cadet A, quan em va trucar la selecció espanyola per poder anar a entrenar. Tot i això, cada any ha tingut els seus moments bons, és complicat quedar-te amb un de sol. Però si ho hagués de fer, sens dubte em quedaria amb l'oportunitat d'entrenar amb el combinat nacional durant 3 dies a Madrid.

I el pitjor record?

Potser la meva temporada més difícil al Barça va ser a infantil A, perquè no vaig poder jugar en tot l'any a causa de dues fractures de cúbit i radi. Però, bé, crec que això també em va fer més fort i de tot s'aprèn una mica.

Aquests anys al Barça ha jugat sobretot de central, tot i que hem vist que de migcampista també es mou bé. Quina és la posició ideal per a vostè?

Sí que és veritat que les dues posicions m'agraden, però els últims anys on he jugat més és de central. Tot i això, crec que al mig també ho podria fer bé. A les dues posicions em trobo còmode, així que és l'entrenador qui ha de decidir.

Ara, serà la seva primera experiència professional al Peralada. Per què vas triar aquest equip?

Bé, vaig parlar també amb els entrenadors que he tingut, sobretot amb el Gabri, que ha estat el meu últim tècnic. I bé, el Girona és un club molt gran, està fent les coses bé, amb un bon projecte i m'agrada molt, d'aquí la meva elecció.

Va rebre alguna altra oferta?

Sí, però des que el Girona es va interessar amb mi no vaig escoltar cap oferta més.

De moment ha signat dues temporades amb el Girona, jugarà al filial, però el fet que el primer equip estigui a primera, imagino que és un pont que pot creuar algun dia?

Sí, totalment. El meu objectiu, com el de tots els jugadors, és arribar a l'elit del futbol. Ara, però, estic concentrat amb el Peralada. Estem a la Segona B, que també és una categoria molt important i exigent. Així que, de moment, toca pensar en el present. Intentaré fer-ho el millor possible i si algun dia tinc l'oportunitat amb el primer equip, doncs benvinguda sigui.

Com veu el projecte que està creant el club per aquesta temporada?

Molt bé, és el nostre primer any a la Segona B i ho afrontem amb moltes ganes i molta il·lusió. L'equip és jove però també té jugadors amb experiència que ens poden donar aquest plus. Les coses pinten bé.

Enguany, també coincidirà amb un altre manresà, Francesc Clotet. No sé si ús coneixíeu, si havia sentit a parlar d'ell.

No el coneixia personalment, però és un futbolista amb molt talent que ens ajudarà molt aquesta temporada. La setmana passada vaig tenir l'oportunitat de jugar amb ell, contra el Barça, i vam guanyar amb dos gols seus.

Aquesta serà la seva primera experiència professional. Com l'afronta?

És un salt bastant gran. Ho afronto amb moltes ganes. Sóc conscient que em pot costar una mica al principi. Hi ha gent molt experimentada que fa molts anys que juga a la categoria. Jo, com a cada equip que he estat, donaré el 100 % i intentaré ajudar l'equip en tot el que pugui.