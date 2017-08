Bolt balla el darrer reggae a Londres

Comiat agredolç del millor velocista del món. En la darrera nit d'Usain Bolt (9.95), dos nord-americans, Justin Gatlin (9.92), nou campió del món, i Christian Coleman (9.94), van derrotar el jamaicà a la final dels 100 del Campionats del Món d'Atletisme de Londres. Bolt es va acomiadar, no sense ser ovacionat a l'estadi olímpic londinenc, després de deu anys de regnar a la velocitat mundial. En total ha corregut 85 curses de 100 per sota dels deu segons, i aviat està dit.



La última gran nit de Bolt

El tron dels 100 m llisos queda sense el seu rei. Usain Bolt va córrer ahir els últims 100 individuals de la seva vida en un gran campionat. Els 66.000 aficionats presents a l'Estadi Olímpic de Londres van caure rendits als peus de l'home més ràpid de la història malgrat la inesperada der-rota.

Tot i que tornarà a posar-se el dorsal i les sabates la pròxima setmana pel relleu dels 4x100, ahir es va viure l'última gran nit del jamaicà. Ell ha convertit aquesta prova en un xou, en el pinacle de l'atletisme, i se n'ha apoderat, s'ha convertit en el rei.

Bolt posa fi a la seva carrera amb vuit ors olímpics i com a amo i senyor del rècord mundial de la prova, els 9,58 segons registrats al campionat del món de Berlín. Aquell 16 d'agost del 2009, un llampec va córrer com ningú ho havia fet fins aleshores. Va ser el primer dels seus ors mundials i també el millor 100 de la seva vida. Era un Bolt imparable que obligava el món a preguntar-se quin era el seu límit. Tot i no arribar a ser el mateix després de 30 anys per l'inexorable pas del temps, ha seguit sent el millor sense discussió.



L'origen del «Llampec»

Usain Bolt va néixer a Sherwood Content, una petita localitat de Jamaica. Es va criar en el si d'una família propietària d'una botiga ubicada en una zona rural, en la qual passava el temps jugant al criquet i al futbol amb el seu germà. De nen, el seu creixement físic va ser espectacular. Bolt destacava entre els companys d'escola per la seva extraordinària velocitat, i havia guanyat nombroses curses a l'esdeveniment anual escolar de la parròquia Trelawny. Fins i tot, als 12 anys es va convertir en el corredor més ràpid del seu centre en els 100 m.

Quan va ingressar a l'escola de secundària Wiliam Knibb, va continuar ficat en els esports. La seva velocitat a les pistes ja era advertida pel seu entrenador de criquet, que li va recomanar practicar l'atletisme. Llavors, l'exatleta olímpic Pablo McNeil es va fixar en ell i el va començar a entrenar.

L'any 2001 va començar a participar en esdeveniments internacionals. Tenia només 15 anys. Era un noi esverat que, tot i tenir increïbles capacitats, quasi no entrenava. Quan ho feia, s'escapava de les pistes per anar a jugar a criquet. Asafa Powell, conscient de les seves capacitats, va ser qui li va dir que s'entrenés i que no malgastés la seva força en la festa o en altres esports.

La seva primera experiència en un esdeveniment mundial va ser al Campionat del Món juvenil de Debrecen a Hongria. Tot i així, Bolt encara no es prenia seriosament l'atletisme. El Campionat Mundial Júnior d'Atletisme del 2002, que es va desenvolupar a Kingston, Jamaica, va donar l'oportunitat a Usain Bolt de mostrar els seus atributs davant la mirada internacional. Encara tenia 15 anys i una alçada aproximada d'1,94 m, de manera que destacava entre els seus mateixos companys d'equip. En aquest certamen va guanyar la prova dels 200 m i la victòria el va consagrar com el més jove a aconseguir una medalla d'or en categoria júnior de la història, fins aquell moment. Es podria dir que a partir de llavors es va convertir en un atleta professional.



El salt a la fama

La seva presentació al món va ser als Jocs Olímpics de Pequín el 2008. A partir d'aquí, la història ja és molt coneguda, amb Bolt il·luminant el món, penjant-se medalles i establint rècords mundials cada temporada, per convertir-se en l'atleta més complet i guanyador de tota la història.

Ara la pregunta és qui serà el successor de Bolt. Molta gent no en veu cap a curt i mitjà termini. L'atletisme busca un nou campió, jove i carismàtic. Pot venir de nou de Jamaica, d'on és l'esport rei. Mentrestant, han aparegut els noms d'Andre De Grasse i Christian Coleman, dos atletes de 21 anys que ja truquen a les portes de l'èxit.