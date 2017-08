Arnau Rovira: «Ens entrenem dos cops al dia i podem arribar a fer entre 60 i 70 km setmanals»

Plata en els 400 lliures i bronze en els 200 i en el relleu 4x200, va ser la collita de medalles aconseguida pel manresà Arnau Rovira, nedador del CN Sant Andreu, a Terrassa

Especialista en estil lliure, 400 i 200 metres, el manresà Arnau Rovira va canviar el CN Manresa pel CN Sant Andreu. Després d'uns anys al CAR de Sant Cugat, ara torna a recollir fruits al seu club en forma de medalles en els campionats d'Espanya de Terrassa.



Satisfet amb els resultats als estatals?

Els valoro de forma positiva. Potser m'esperava una mica més dels 200, però l'any passat va ser a l'inrevés, potser faig flaquejar en els 400. En aquesta ocasió estic content perquè he baixat la marca dels 400 fins als 3:54, propera al meu millor registre de 3:53; en tenia moltes ganes. Pel que fa al relleu 4x200 ens hem mantingut en la tercera plaça; a veure si podem millorar-la en properes edicions dels estatals, però és complicat perquè calen quatre nedadors que vagin molt ràpid. Ens hem d'acostar més als capdavanters, el CN Sabadell i el Canoe, que tenen els millors nedadors catalans i espanyols, respectivament.

Es pot dir que amb aquestes tres medalles es refà d'uns mesos en els quals ha donat la sensació que ha estat en terra de ningú, almenys vist des de fora?

Si mirem estrictament les classificacions es pot dir que sí, però, per exemple, l'any passat a les Canàries, amb el mateix temps que enguany en els 200, vaig acabar cinquè i en canvi a Terrassa m'he penjat el bronze.

Fa dos anys li van retirar la beca del CAR de Sant Cugat. Quina explicació li van donar?

La Federació Espanyola va haver de retallar la partida per beques i va argumentar que en el meu cas ja podia entrenar al Sant Andreu, un dels millors clubs d'Espanya i que, per tant, era millor donar la beca a un altre nedador. Aquest va ser l'argument...

Ha notat el canvi?

La veritat és que allà, al CAR, ho tenia tot, metges, fisioterapeutes, el menjar... Ara he d'anar amunt i avall i moltes coses me les he de fer jo. Es dóna la particularitat que tinc un pis a Barcelona però vinc a estudiar a la UPC, a Manresa. És a dir que de les 5 del matí que vaig a entrenar fins que m'he fet el sopar, no puc parar. M'he hagut d'adaptar a uns nous horaris. De la UPC, on estudio enginyeria química, n'estic molt content perquè em donen facilitats com a esportista. A nivell esportiu el canvi no ha estat tant gran perquè el Sant Andreu cuida molt els esportistes i estem molt contents amb l'entrenador Jordi Jou.

Per què normalment els nedadors sempre entrenen molt d'hora el matí?

No és cap tradició, m'és aviat és que les piscines són d'uns clubs que tenen un socis, als quals s'ha de tenir una deferència en els horaris. També entrenem normalment a primera hora de la tarda en el que és la segona sessió. Al CN Sant Andreu som uns 30 o 35 nedadors entre absoluts i júniors, i necessitem tots els carrers. Cada dia entrenem dos cops, menys el dijous i el dissabte, amb sessions dins l'aigua i fora. Podem arribar a fer entre 60 i 70 km setmanals. Ara tenim vacances fins al setembre.

Quins són els reptes pel proper curs?

L'any que ve vull abaixar els meus temps fins als 3:51 en els 400 i l'1:49 en els 200. Si ho assoleixo estaré a prop de les mínimes internacionals. Hi ha els campionats d'Europa i no descarto poder-hi ser. S'ha de tenir en compte que el pas de júnior a absolut costa a tots els nedadors.

Això vol dir que té ànims per continuar nedant?

I tant. No vull parar. La natació m'agrada molt.

I si parlem de diners?

Això ja és un altre tema. La natació és un esport minoritari i com a molt rebem alguna ajuda per pagar el pis i el transport. Ho fem per vocació, no per guanyar-nos la vida nedant.

Què ha passat aquesta temporada amb el Circuit Català?

Doncs que jo pensava que l'havia guanyat. No vaig llegir el reglament i resulta que una de les novetats ha estat que es treien els dos pitjors resultats dels 12 trofeus i això m'ha perjudicat fins al punt que he acabat quart. L'any passat vaig guanyar i en fa dos vaig quedar segon. A veure si ho tornen a canviar el proper curs.