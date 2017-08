Europa es rendeix al patinador cardoní Pere Marsinyach

Pere Marsinyach va creixent com a patinador i engruixint el seu llarg palmarès. arxiu particular

Amb una actuació estel·lar, amb tres deus en el programa curt i un en el llarg, el cardoní Pere Marsinyach ha aconseguit el títol europeu sènior de patinatge artístic, que és el seu millor resultat en la màxima categoria. El patinador del Foment Cardoní admetia ahir que «les puntuacions tan altes no són gaire habituals, jo almenys no recordo haver-les aconseguit mai en una competició important, i menys de nivell internacional, on els jutges miren més prim». Marsinyach, que l'any passat es va haver de conformar amb el subcampionat al campionat d'Europa que es va fer a Friburg, va tenir en aquesta ocasió italians i un francès com a màxims oponents: «no ha estat fàcil, tot i que ho pugui semblar. En aquest tipus de campionats no ho és mai. Tots els patinadors tenen ganes de demostrar el que han treballat els darrers mesos, encara que en aquest cas tots ja ens coneixem de fa temps».

Pere Marsinyach té com a entrenadors Carme Sanjosé de Cerdanyola i el cardoní Joan Jané. Durant el curs, ara he acabat la carrera, m'entreno normalment a Barcelona. A l'estiu, ho faig a Cardona, normalment amb dues hores diàries de preparació quan s'ha de preparar un gran campionat, i algun dia ho podem arribar a doblar». Malgrat els títols que ha guanyat fins ara i el prestigi que ha aconseguit, Marsinyach reconeix que «no em puc guanyar la vida només fent de patinador. Ho podria fer amb feines extres dins del món del patinatge, com ara la feina de monitor en algun club». Aquest any no ha acabat per a Pere Marsinyach pel que fa a competicions: «d'aquí a unes setmanes tenim els World Roller Games a Nanjing, a la Xina, el que podem considerar com els mundials. No sé si tinc possibilitats d'aconseguir una medalla, perquè en definitiva no depèn d'un mateix. Hi ha uns jutges que determinen si la teva feina és millor que la dels teus rivals. En aquest cas, s'ha de tenir molt en compte els patinadors d'Amèrica del Sud i també algun nord-americà».

Pere Marsinyach, que té 21 anys, i d'aquí a pocs dies en farà 22, es planteja de cara al futur més immediat «anar any a any i millorar sobretot la meva tècnica. Sigui com sigui, ara mateix no em veig tenint 30 anys i competint».