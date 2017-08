Deulofeu demana pas en una nit emotiva

Sense Neymar i amb l'única novetat del portuguès Semedo, que va ser suplent, el Barça va disputar anit el tradicional partit de presentació. Un duel que va servir d'homenatge al rival, el Chapecoense brasiler, protagonista d'una tragèdia el novembre passat: entre les 71 víctimes d'un accident aeri hi havia 19 dels seus futbolistes. Ahir, tres dels supervivents van ser al Camp Nou. Ja no van poder veure el seu compatriota Neymar, però sí a un futbolista que vol ocupar el lloc del brasiler: Gerard Deulofeu.

L'extrem de Riudarenes, que es va perdre la gira americana per problemes físics, va tornar a debutar davant la seva afició amb una gran actuació. Va ser la tercera punta del trident i va signar una gran primera meitat: va marcar el primer gol, després d'una gran jugada individual de Rakitic, amb sotana inclosa a un defensa, i va assistir Sergio Busquets i Leo Messi en els dos següents. Al descans, un Barça molt titular, guanyava per 3-0 sense la necessitat de prémer l'accelerador. El partit no demanava fer sang d'un rival molt inferior, que es prenia la visita al Camp Nou com un premi per intentar oblidar la tragèdia viscuda feia menys d'un any.



Un servei d'honor especial

Alan Ruschel, que va poder jugar uns minuts, Helio Neto, amb una cama ortopèdica, i Jackson Follman, tres dels supervivents de l'accident, van fer el servei d'honor més emotiu que es recorda al Camp Nou. I poc després, els seus companys es van rendir davant un Barça a mig gas.

Ernesto Valverde va posar sobre la gespa l'equip més titular possible en el seu debut a la banqueta del Camp Nou: Aleix Vidal va guanyar la partido al nouvingut Nelson Semedo en el lateral dret i Deulofeu va fer de Neymar a la banda esquerra de l'atac. El gironí va començar a donar la raó als qui apostaven pel seu retorn per formar part de l'atac blaugrana, ara com a titular mentre s'espera l'arribada del recanvi de Neymar.

Deulofeu va aprofitar l'0portunitat en una costellada que va servir per veure que Valverde comença apostant pels que ja hi eren: Semedo encara no és el lateral titular i Sergi Roberto no ha començat d'inici cap partit de pretmeporada ara que 'torna a ser' migcampista. La resta, faves contades a l'espera que puguin arribar més reforços, sobretot a la zona de creació i al davant.



Estrena de Suárez

Si Neymar havia brillat en la gira pels Estats Units i Messi havia demostrat que no deixa mai d'estar en forma, Luis Suárez era la punta del trident que més havia grinyolat fins ara. Però anit va marcar el seu primer gol de l'estiu i va treure's una petita espina. En canvi, el seu recanvi al lloc de davanter centre, va tornar a deixar algun dubte: Paco Alcácer no va tenir punteria ni per anotar des del punt de penal, tres dies després del seu gran gol de falta davant el Nàstic de Tarragona.

La golejada la va arrodonir Denis Suárez, ja quan el Barça jugava amb majoria de suplents i el seu joc s'havia tornat menys precís. No era una nit per treure massa conclusions. Era una nit d'emocions i gestos. Però va ser una nit que Deulofeu va aprofitar per deixar la seva empremta abans de l'arribada de més competència.