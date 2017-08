«Amb el Nàstic ara hi ha bona relació, punts d'acord, i anirem al seu Memorial Basullas»

El vallesà va arribar uns mesos abans de tancar la temporada passada. El seu repte és posar en ordre una entitat que, decisions precipitades, van deixar força desgavellada en tot allò que fa referència als aspectes merament esportius

En futbol, ha treballat normalment per la zona del Vallès, en especial al CE Sabadell. La seva dar-rera tasca al club arlequinat va ser de segon entrenador, precisament al costat del que ara és tècnic del primer equip manresà, Jose Solivelles, a Segona Divisió B la passada temporada, tot i que el cos tècnic va dimitir a l'hivern per una decisió de la junta directiva. Miquel Ezequiel es va incorporar al Manresa com a director esportiu a final de la passada campanya quan el club, esportivament, es trobava força desgavellat, amb formacions amb perill de descens, com el primer equip i el juvenil A. Aquest estiu, la feina ha estat estructurar el nou curs.



Un cop aposentat, amb uns mesos de treball fet, com veu el Manresa?

És un club més gran del que la gent pensa. He trobat coses que funcionen i altres més deixades de banda. Ara es tracta de construir una estructura i mirar de professionalitzar l'entitat, sobretot el que fa referència al primer equip.

La passada temporada, quan va entrar amb les competicions avançades, el futur de molts equips del Manresa estava a l'aire. Al final, però, el curs va acabar prou bé.

Els objectius els teníem clars, salvar el primer equip i el juvenil A, i ascendir el filial. El juvenil B pràcticament ja no hi havia res a fer i, per contra, l'infantil A al final va pujar a la màxima categoria, a Divisió d'Honor. Per tot plegat es pot considerar que les coses van acabar prou bé quan estava tot força desgavellat. En una entitat com aquesta el que fa falta és treball i sobretot estabilitat, no fer les coses perquè si. Tants canvis en un equip determinat mai és bo. Ara bé, de les coses negatives se n'ha de treure el que sigui positiu. A partir d'aquí el que hem intentat per aquesta nova campanya és no tocar el que ja funciona i mirar de redreçar el que hem cregut que no va bé.

Que sigui el director esportiu i que vetlli per tots els equips, també els de futbol base, vol dir que el Manresa jugarà igual en totes les categories?

Totes les formacions del Manresa han de tenir una idea de joc. Això vol dir que quan vegi un equip del nostre club s'identifiqui com a tal. Això no vol dir que tots els conjunts jugaran exactament igual, però si que la línia de treball serà la mateixa.

L'objectiu del primer equip és pujar a Tercera Divisió?

El repte és aquest, tot i que segurament hi haurà quatre o cinc equips que també ho intentaran. Hem de lluitar per l'ascens, almenys posicionar-nos en el grup de davant i al final la coctelera ja dirà. En el cas del filial, a Tercera Catalana, hem rejovenit la plantilla a cost zero; ens interessa que estigui a la categoria més alta possible per una bona formació dels jugadors. En el cas del juvenil, a lliga nacional, s'ha de tenir en compte que és una categoria traïdora, amb molts filials. Abans de començar, no renunciem a res, però el principal és no haver de patir per no baixar de categoria.

Quina valoració pot fer de la pretemporada fins ara, en referència al primer equip?

Les sensacions són molt bones. Com sol passar en aquests casos, hi ha coses que et sorprenen positivament i altres negativament, i per tant hem d'aprofitar el que tenim de bo i mirar de gestionar i millorar el que sigui dolent.

En algun moment, en alguna roda de premsa, ha donat mostres de la seva estranyesa perquè alguns juvenils no s'hagin volgut quedar al primer equip després de completar la seva etapa de formació.

Això és així, del grup de jugadors que han acabat, alguns no s'han volgut quedar a participar de la dinàmica del primer equip. Han volgut marxar per jugar a Primera o a Segona Catalana i potser no seran titulars perquè el primer any d'amateur no és mai senzill per a un jugador. Nosaltres no volem enganyar ningú. Hem ofert a diversos futbolistes fer la pretemporada però han volgut seguir un altre camí, també és lícit. Com a mínim, nosaltres hem dit les coses clares, que en definitiva és el que espera la gent. En canvi, hi ha jugadors i pares que m'han intentat enganyar. A vegades, ens volen més a fora que a casa.

Amb el Gimnàstic al costat, deu ser difícil formar els equips de la base amb jugadors de la comarca.

Està clar, amb una estructura tant gran com la del Gimnàstic hem d'obrir el ventall de possibilitats fora del Bages i del Berguedà. Hem d'anar a buscar a fora el que no tenim a casa.

En els darrers estius no hi ha hagut bona entesa entre el Nàstic i el Manresa. Com va aquest any, en el que és el seu primer al club blanc i vermell?

Està clar que ells defensen el que es seu i nosaltres el que és nostre. Dit això, he parlat molt amb el seu coordinador, el Sergi, i no hi ha conflictes, hi ha una bona relació amb punts d'acord. Ens han vingut a buscar l'Escamilla pel seu juvenil, que està a Divisió d'Honor, i cap problema. Potser per a l'infantil, que estem a la mateixa categoria, picarem i hauran de ser els jugadors els que decideixin. Això seria el més lògic. Estem intentant que els problemes siguin els mínims entre els dos clubs i crec que la bona relació l'hem materialitzat. Hi ha hagut apropament, fins al punt que l'11 de setembre els nostre equips participaran en el tradicional Memorial Rossend Basullas de futbol base al Gimnàstic Parc. Esperem que els entrenadors d'un i altre club no intoxiquin.