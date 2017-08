Les parelles de dos fitxatges de l'ICL reforçaran l'equip femení de la Joviat

Arxiu particular

Camilla Frommelt arriba per aportar experiència a l´equip.

La formació femenina de la Joviat tindrà quatre jugadores noves per jugar la propera temporada a Primera Catalana. Els fitxatges de la Joviat són de luxe, amb la intenció de créixer encara més com a equip. La francesa Nawel Salgues és un dels fitxatges. Ella és de Montpeller i ha decidit venir a Manresa a estudiar fisioteràpia a la FUB. Salgues arriba després d'aconseguir el campionat de la Ligue2 i l'ascens a la LFB a França amb La Roche Vendeé; pot jugar de base però també d'exterior. Aquest agost farà 21 anys i ja ha jugat la màxima competició francesa amb el Basket Landes.

Camilla Frommelt té 25 anys i ve de Dinamarca, on la temporada passada va realitzar els seus millors números, ja que va jugar 20 partits a la màxima lliga danesa amb unes mitjanes de 32 minuts i 10,3 punts. La idea és que Frommelt pugui aportar maduresa a un grup talentós però jove i destaca per les seves finalitzacions a camp obert. És l'actual parella del jugador també danès fitxat per l'ICL, Gabriel Iffe Lundberg. També la companya d'un altre jugador de l'ICL, Javi Mújica, jugarà amb la Joviat. Es tracta de la lleonesa Paula Bayón. Ha jugat a la Universitat de Worcester (Regne Unit) i actualment és preparadora física de la selecció estatal femenina U12. Té duresa defensiva i tir exterior i va debutar a la lliga femenina 2 amb l'Aros León quan encara era d'edat júnior.

I la manresana Marta Rodríguez també s'uneix al projecte després de jugar les tres darreres temporades al CBF Cerdanyola. És una bona penetradora i sap llegir el joc sense pilota.

Continuaran a la plantilla Anna Freixas, Aina Martí, Queralt Ribera, Mònica Estany, Maria Vila, Alba Maldonado i Carla Romeu; i completaran l'equip Anna Bargalló i Cristina Freixa, que pugen del júnior A.

El primer partit de pretemporada per a la Joviat serà el dia 27 d'agost a les 17 h al Complex Vell Congost davant l'Unigirona Geieg en motiu de la segona edició del Ciutat de Manresa.