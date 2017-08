El manresà Roger Bermusell ja vesteix la camiseta blanc-i-verda del Betis

Roger Bermusell ha estat presentat com a nou jugador del Betis Futsal, equip que juga a la Segona Divisió. El manresà, exjugador del Manresa FS, Manchester, CCR Castelldefels i la darrera temporada del Barça Lassa B, afirmava en l'acte oficial que «tenia interès per venir al Betis perquè té un projecte motivador. Em considero un jugador d'equip, sóc més assistent que golejador i crec que surto bé de la pressió en defensa. Vull aportar aquestes coses i aprendre dels meus companys. Sóc un lluitador i si hi ha un objectiu s'ha d'anar a buscar com sigui, tot i que cal anar pas a pas».