Sergi Llull es trenca el lligament creuat del genoll i podria estar mig any de baixa

El base Sergi Llull, exjugador del Bàsquet Manresa, pateix "un trencament de lligament creuat anterior del genoll dret", confirmada per la Federació Espanyola de Bàsquet (FEB) després del duel d'aquest dimecres a Tenerife davant Bèlgica. "Les proves realitzades aquesta nit a l'Hospital Quirónsalud Tenerife han revelat que Sergi Llull pateix un trencament de lligament creuat anterior del genoll dret", va anunciar en un comunicat la FEB, confirmant els mals presagis.





Llull va abandonar el parquet de Tenerife de Santiago Martín rumb a l'hospital després que el seu genoll es quedés clavat en una entrada a cistella, als cinc minuts de partit. El jugador del Reial Madrid es va posar les mans al genoll i, amb crits i gestos de dolor, va ser traslladat a un hospital."El jugador tornarà avui dijous a Madrid per sotmetre a noves exploracions que determinaran el termini de recuperació, però Llull no podrà formar part de la selecció que acudirà al Eurobasket", afegeix el comunicat que descarta la presència de Llull a la cita continental que comença el 31 d'agost.Llull, en un missatge publicat a Twitter, ha donat les gràcies per tots els missatges de suport que ha rebut i ha anunciat: "Tornaré".La selecció espanyola va cedir (71-89) davant Bèlgica en un duel en què la lesió de Llull en el primer quart va treure mentalment del partit a la campiona d'Europa, que va encaixar la seva primera derrota en el segon partit de la 'Ruta Ñ' de preparació per a l'Eurobàsquet."La FEB i els seus companys d'equip, jugadors i tècnics volen manifestar tot el seu suport a un jugador que a més de ser un exemple en l'esportiu és insubstituïble en el personal, i desitgen poder-li veure molt aviat de nou a les pistes", finalitza el comunicat.