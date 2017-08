Bagà acollirà 600 participants en la quarta edició del clàssic Trail del Moixeró

La quarta edició de la clàssica cursa de muntanya baganesa ultima els preparatius per al cap de setmana Arxiu particular

El poble de Bagà ja ho té tot a punt per al tret de sortida de la quarta edició del Trail del Moixeró. Un total de 600 esportistes participaran en les tres curses programades per al cap de setmana. La clàssica cursa de muntanya del Berguedà començarà aquesta tarda amb les curses XS per als més petits. La prova es divideix en categories mini benjamí, prebenjamí, benjamí, aleví i cadet, variables quant a recorregut i distància en funció de les edats. L'organització preveu la participació de 100 esportistes d'entre 4 i 15 anys.

En la jornada de demà es disputaran les altres dues curses: la XTrail, de 39 quilòmetres, i la Trail, de 17. La primera és la prova reina de l'esdeveniment i també la més exigent. Els esportistes participants s'enfrontaran a 2.500 metres de desnivell en un circuit circular que transcorrerà pels municipis d'Urús (Girona), Riu i Bellver de Cerdanya (Lleida), Bagà, Gisclareny i Guardiola de Berguedà (Barcelona). Es pot descriure com a cursa clàssica i natural, a l'abast de la majora d'aficionats a les curses de muntanya tradicionals. En la prova hi destaca la presència dels guanyadors de l'any passat, els germans Jordi i Tina Bes. La cursa començarà a les vuit del matí des del centre del poble.

D'altra banda, el mateix diumenge es disputarà l'altra prova, la Trail, de 17 km, també en recor-regut circular. En aquest cas, la cursa és menys exigent que la primera quant a distància però també pel que fa al desnivell, amb 1000 metres positius. És concebuda com una modalitat d'iniciació a les curses de muntanya. La sortida serà a les nou del matí i té com a objectiu el refugi de Rebost (1.640 m). Tant la pujada per Paller de Dalt com la baixada per Millarés no presenten trams gaire tècnics i destaquen per la varietat i la bellesa dels paratges per on transcórrer la prova.

El Trail del Moixeró és una cursa organitzada pels Amics de l'Atletisme de Bagà i l'Ajuntament local amb la intenció de transmetre la inquietud, la il·lusió o la passió per la muntanya de gent vinculada al territori. Els recorreguts que planteja són els considerats més naturals i emblemàtics per als que practiquen habitualment aquest esport als paratges del Parc Natural del Cadí-Moixeró. L'objectiu dels organitzadors és vincular el respecte i els valors de la muntanya amb l'esport i la sostenibilitat, sempre prioritzant la seguretat tant del corredor com de l'entorn.



En la prova dels 39 quilòmetres, el primer classificat masculí i femení s'endurà 200 euros, un trofeu i unes ulleres Adidas Sport eyewear. Per la seva banda, el segon classificat s'endurà 100 euros i el tercer, 50. També hi haurà un premi especial per al primer participant en coronar el Niu de l'Àliga. En el cas dels homes, es tracta d'una mitja pensió per a dues persones a la caseta dels arbres de Rústic Vilella-Gisclareny. La primera dona també s'endurà una estança amb esmorzar per a dues persones al Molí del Casó.

Els vencedors de la Trail de 17 quilòmetres també s'enduran el trofeu i les ulleres, a més d'una estada de cap de setmana per a dues persones al refugi rural Cal Tasconet-Gisclareny. A més a més, es sortejaran lots de productes d'atletisme i esquí.