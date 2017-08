L'ACB torna a inscriure el Betis i treu un rival potent del camí de l'ICL a la LEB Or

Semblava que el serial de l'estiu de l'ACB, del qual va estar molt pendent l'ICL Manresa, s'havia acabat el 20 de juliol, quan l'assemblea general va ratificar l'admissió del Gipuzkoa Basket i del San Pablo Burgos a la lliga Endesa. Aquell dia es confirmava oficialment el descens a la LEB Or dels manresans i del Betis, un pèrdua de categoria que ja tenien assumida. Però el conjunt andalús va decidir recórrer a la justícia ordinària, que va decretar mesures cautelars i va ordenar a l'ACB la seva readmissió. I així va ser, aprovada ahir en Assamblea General. D'aquesta manera, la lliga Endesa torna a tenir 18 equips i la LEB Or perd un dels grans candidats a l'ascens. Per tant, un rival potent menys per a l'ICL Manresa.

En una votació molt ajustada, el clubs de l'ACB van aprovar la readmissió del Betis, ordenada pel jutjat de Primera Instància número 23 de Barcelona el passat 31 de juliol: 9 vots a favor de la inscripció dels analusos i 7 vots en contra, els dels equips d'Eurolliga (Reial Madrid, Barcelona, Baskonia, Unicaja i València), a més del MoraBanc Andorra i el Divina Joventut. El San Pablo Burgos, acabat d'ascendir, es va abstenir.

En un comunicat, l'ACB va explicar que s'acordava «procedir a la inscripció cautelar i provisional del CDB Sevilla SAD com a equip ACB per a la temporada 2017-18, en aplicació de les mesures cautelars dictaminades, havent acreditat al club el compliment de les condicions requerides per a l'accés a l'ACB».

Dos dies abans, el Betis ja havia cursat la seva inscripció a la lliga Endesa, en aportart tota la documentació necessària per fer-ho possible. D'aquesta manera, el conjunt sevillà aconseguia als despatxos la salvació que ja preveia el seu president, Fernando Moral, un dia després d'haver perdut la categoria esportivament.

Llavors, Moral va dir que el descens podia ser «reversible» si els clubs que havien de pujar no complien les condicions. I si que les van complir, tant el Gipuzkoa com el Burgos, però ho van fer a causa d'una modificació dels criteris d'accés a la lliga i després d'haver-se modificat els terminis per fer-ho possible. A més, denunciava «l'existència d'una manca de bon dret en les últimes assemblees de la lliga». I a això es va aferrar el Betis fins que un tribunal va dictar un acte en el qual atenia la seva demanda.

De fet, el dia 1 d'agost, el president del club anunciava que faria «una planificació ACB» des d'aquell mateix moment. Ho deia en la presentació de l'entrenador, Alejandro Martínez, que continuava a la banqueta de l'equip, on havia arribat en el tram final de la temporada anterior per intentar evitar, sense èxit, el descens.

Amb el reingrés del Betis a l'ACB, l'ICL Manresa perd de vista un rival potent en la lluita per l'ascens a l'ACB. El Betis havia fet ja cinc fitxatges de jugadors amb experiència a la segona categoria amb l'objectiu de recuperar el més aviat possible la categoria (veure notícia de la dreta).



Una LEB Or de 17 equips?

La repesca del Betis fa que la propera lliga Endesa torni a tenir 18 equips i no estigui coixa, com el curs anterior, quan en tenia 17 i obligava a un equip a descansar cada setmana. Ara, la competició que té 17 equips és la LEB Or, que haurà de trobar una fórmula per tapar el forat que deixa el Betis.

És poc probable que s'opti per una competició imparella, amb 17 clubs. Per tant, l'Araberri o el Marín Peixe, els dos clubs que van perdre la categoria la temporada passada, la podrien recuperar ara de manera inesperada.