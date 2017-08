Márquez confirma el seu domini a MotoGP i aconsegueix la pole

El pilot espanyol Marc Márquez (Repsol Honda) ha aconseguit aquest dissabte la pole, número 70 de la seva carrera i 42 en la categoria reina, per a la carrera de MotoGP del Gran Premi d'Àustria, on tractarà de confirmar amb una victòria el seu liderat, i partirà en una primera fila en la qual l'acompanyaran les Ducati de l'italià Andrea Dovizioso i de l'espanyol Jorge Lorenzo.

Amb aquesta primera posició de sortida, tercera consecutiva i cinquena de l'any, el de Cervera tractarà de vèncer al Red Bull Ring, l'únic circuit de la categoria on encara no ho ha aconseguit. Amb la seva pole al traçat austríac, al català només li resten Motegi i Assen com a únics traçats on encara no ha aconseguit sortir primer.

La sessió de qualificació es va convertir en un crono contra la pluja, que amenaçava amb fer acte de presència. Conscient d'això, Márquez va ser el primer a saltar al Red Bull Ring, mentre que el francès Johann Zarco (Yamaha) era l'únic pilot que es quedava en els garatges a l'espera de sorprendre en el tram final.

Les Yamahas de Valentino Rossi i Maverick Viñales començaven marcant els millors temps, però mancant vuit minuts el de Cervera va ser el primer a baixar de l'1:24 (1:23.473). A la lluita es va unir Jorge Lorenzo (Ducati), que va ascendir a la segona plaça mancant dos minuts.

No obstant això, el català no va donar lloc a la sorpresa i va millorar el seu temps fins a l'1:23.235, a menys d'una dècima del rècord de la pista. Al costat d'ell sortiran l'italià Dovizioso, que va millorar el temps del seu company Lorenzo en el seu últim gir, i el propi balear.

Per la seva banda, Maverick Viñales comandarà la segona línia de graella amb el seu quart lloc, mentre que Rossi farà el propi en la tercera en ser setè. Just al costat de 'Il Dottore' iniciarà la prova Dani Pedrosa (Repsol Honda), que després d'haver de disputar la Q1 va ser vuitè.

Quant a la resta d'espanyols, Héctor Barberá (Ducati) sortirà catorzè, Pol Espargaró (KTM) partirà setzè, Álvaro Bautista (Ducati) dissetè, Aleix Espargaró (Aprilia) vintè, Àlex Rins (Suzuki) vintè primer i Tito Rabat (Estrella Galícia 0,0 Marc VDS) vintena cambra.