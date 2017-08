El Nàstic juvenil derrota l'Avià en el seu primer partit de pretemporada

El juvenil del Gimnàstic de Manresa va aconseguir la primera victòria de la pretemporada després de dos partits disputats anteriorment. El nou equip de Ferran Costa es va imposar a l'Avià, conjunt de Segona Catalana.

Els escapulats, que jugaran aquesta temporada a la Divisió d'Honor juvenil, van dominar de principi a fi gràcies a una efectiva pressió alta davant un Avià que no es trobava gens còmode al camp. Els homes de Ferran Costa van marcar el solitari gol de la victòria al minut 10 de partit, després d'una ràpida recuperació de pilota a la frontal de l'àrea, on Albet, nou fitxatge procedent de l'Albacete, va aprofitar una passada a l'espai per definir davant el porter visitant. Avui, a les 19 de la tarda, l'equip disputarà el seu quart partit de la pretemporada al camp del Saragossa. Una bona prova per als bagencs, ja que s'enfrontaran a un equip que també disputarà la Divisió d'Honor juvenil.

D'altra banda, no li van anar tan bé les coses al primer equip juvenil del CE Manresa. Els blanc-i-vermells van caure per la mínima davant un conjunt de jugadors universitaris sub-23 de califòrnia, el Chico State University. Tot i la derrota, el partit va estar igualat.

Els manresans van controlar la possessió però es van veure superats pel físic dels californians. Al minut 40 del primer temps, els nord-americans feien l'únic gol del partit en un xut de volea des de la dreta de la porteria manresana. Els locals, dominadors del joc però no del resultat, van disposar de vàries ocasions per igualar el matx, però no les van aprofitar. Avui l'equip també jugarà un amistós al Municipal de Puig-reig, on s'enfrontarà al primer equip de la localitat berguedana.

Un dia abans, els manresans s'havien enfrontat al Whatcom FC canadenc, a qui van derrotar 3-0 al Municipal del Congost.

Per la seva banda, Solsona i Berga també van disputar un amistós que va acabar en taules (1-1). Cal recordar que ambdós conjunts es podrien trobar aquesta setmana a la Copa Cor de Catalunya organitzada pel FC Joanenc. Tot i això, només ho podrien fer a la final, ja que es troben en diferents grups. I, finalment, un altre amistós va ser el de l'Igualada i el Manlleu. El matx va estar molt disputat i cap dels dos equips va ser capaç de marcar gol.