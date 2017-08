El Barça, ambiciós sense Neymar

L'anada de la Supercopa d'Espanya d'aquest vespre al Camp Nou presenta el primer clàssic oficial de la temporada sense la llum de l'estrella Neymar, que va volar a París. Cara a cara, un Barça en plena reconstrucció i un Reial Madrid que aposta per la continuïtat en una etapa d'èxits.

Un Barça encara en fase de construcció rep el Madrid amb l'objectiu d'aconseguir una victòria que li permeti encarar amb garanties la tornada de la Supercopa i reafirmar la seva confiança en el projecte d'Ernesto Valverde.

Mentre el club treballa, de moment sense èxit, per cobrir el buit que ha deixat Neymar, la temporada no espera els blaugrana, que afronten el primer partit oficial del nou curs sense l'astre brasiler i amb només tres cares noves: les del lateral Nélson Semedo, que segurament serà suplent, l'extrem Gerard Deulofeu, que ocuparà el lloc de Neymar, i el central brasiler Marlon Santos, que ha quedat fora de la convocatòria.

Valverde tampoc disposarà dels lesionats Rafinha i Vermaelen. I ha deixat fora de la convoctòria, a més de Marlon, tant Arda Turan com Andrés Gomes. El turc no té clar el seu futur al club, mentral que el portuguès s'acaba de recuperar d'una lesió.



Bona pretemporada

Malgrat els problemes que el Barça està tenint en la confecció definitiva de la plantilla, l'equip ha deixat unes sensacions notables aquesta pretemporada. A la gira nord-americana, els blaugrana van practicar un futbol atractiu, recuperant la pressió alta després de pèrdua i van derrotar rivals d'entitat com la Juventus, el Manchester United i el mateix Reial Madrid (2-3).

Respcte a aquell victòria contra l'etern rival, Valverde va dir que «és una referència, però no la referència» per al partit d'avui. «Al final, aquell va ser un partit amistós amb unes circumstàncies determinades», va recordar.

Les circumstàncies d'aquell partit van fer, per exemple, que juguessin dos futbolistes que no seran avui al Camp Nou: el madridista Modric i l'exblaugrana Neymar. Sense el brasiler, Valverde continua sent ambiciós: «Ens agradaria que es veiés un equip que enganxés a la gent, que tingués una continuïtat en el seu joc i la idea clara de manar en el partit, tant quan tinguem la pilota com quan no».

El central barcelonista Gerard Piqué també va oferir un missatge optimista: «Jugar contra el Madrid sempre és especial, i més si és un partit oficial. Comencem la temporada davant de la nostra gent i volem fer un gran partit i guanyar, òbviament, però sabent que juguem la tornada dimecres i que la Supercopa no es decidirà ja en l'anada».



Un rival que ha millorat

El Reial Madrid, de la seva banda, arriba a la cita amb el desig de conquistar el Camp Nou en una mostra de poder després d'haver fet el doblet la temporada passada, amb Lliga i Champions, i només tres dies després d'aconseguir la Supercopa d'Europa.

Les males sensacions de la pretemporada van desaparèixer dimecres en el duel davant el Manchester United. Un partit en què va ser suplent Cristiano Ronaldo, que avui podria tornar a ser titular a la davantera blanca.