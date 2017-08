Pablo Becerril: «La plantilla no està tancada, de moment»

El juvenil A del Centre d'Esports Manresa ha engegat la temporada 2017-18 amb una cara nova a la banqueta, Pablo Becerril, exentrenador de l'Avià i del Martorell. Becerril agafa el timó d'un equip que va patir per mantenir-se la temporada passada a la Lliga Nacional. A tres setmanes de començar la competició, el tècnic barceloní reconeix que, a hores d'ara, «la plantilla no està tancada. Tenim 29 jugadors fent la pretemporada. L'ideal seria configurar un equip de 21, però el nivell és tan alt que molt possiblement la tanquem en 24». Els manresans, però, mantenen la columna de set o vuit jugadors de la temporada passada i les incorporacions dels equips inferiors del club.

Becerril és conscient que la Lliga Nacional és una competició molt complicada. «La gran majoria d'equips, fins i tot diria que el 80%, tenen com a objectiu salvar-se. La igualtat és tanta que estar en zona tranquil·la és com lluitar per l'ascens. La temporada passada, en l'última jornada hi va haver molts equips involucrats en la part baixa per no descendir. Si no estàs patint, és que estàs per ascendir», explica el nou tècnic dels manresans.

El barceloní té una idea de quins equips poden ser els que ocupin les primeres posicions a la lliga, però també està convençut que «fins que no comences a competir no tens paràmetres. Passen cinc jornades i tens referències, acabes la primera volta i tens coneixements més aproximats», afirma el tècnic.



Coneixedor del club i l'entorn

Becerril no arriba de noves al CE Manresa. «Conec molta gent del club i amb alguns ja he treballat. La infraestructura és molt bona. Pel que fa a la nostra categoria i en el moment de confeccionar l'equip, no ajuda que el nostre màxim rival, el Gimnàstic Manresa, hagi assolit l'ascens a Divisió d'Honor. Hem de reconèixer que els nostres veïns tenen equips de gran categoria, però són els rivals-companys de la nostra zona», explica l'ex de l'Avià. D'altra banda, també creu que «som un club amb una estructura molt bona que ha fet un pas endavant. Tant el primer equip com el juvenil van saber reciclar situacions complicades la temporada passada».

El juvenil A del CE Manresa disputarà el primer partit de lliga el 26 d'agost al Nou Congost davant l'UE Llagostera.