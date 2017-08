«Sóc un àrbitre que deixa jugar molt; ara bé, no tolero les faltes de respecte al contrari»

Fernández arbitrant un partit de classificació per al campionat del món femení, el mes de juny passat arxiu particular

Després de 27 anys en el món de l'arbitratge, el sabadellenc, amb residència a Sant Fruitós de Bages, ha dirigit tant partits de la màxima competició europea, la Champions League, com un campionat d'Europa sub-20 masculí i una fase de la Lliga Mundial

David Fernández és sabadellenc de naixement, tot i que viu a Sant Fruitós de Bages des de fa 10 anys. Als 18 anys va decidir que volia arbitrar partits de voleibol. Des del 1998 és àrbitre de la Superlliga de Voleibol i des del 2004, àrbitre internacional. Fa dos anys va ser ascendit a la categoria FIVB, que li permet arbitrar qualsevol competició mundial. A més, també va ser jugador del Volei 6 Manresa.

Per què va decidir ser àrbitre?

Bé, jo tenia 16 o 17 anys, jugava al CN Sabadell i era un jugador que protestava molt. En un partit, un àrbitre em va dir que jo podria ser-ho perquè protestava amb molt bon criteri i que això no era habitual. Llavors, als 18 anys vaig fer el curs d'àrbitre.

Quina és la seva trajectòria com a jugador de voleibol?

Doncs vaig començar a jugar als 13 anys al Club Natació Sabadell, on vaig estar-hi fins als 18 anys. Llavors vaig jugar a l'AE Hospitalet, al Volei 6 Manresa i finalment al Catalonia-Roca.

Què recorda de la seva etapa al Volei 6 Manresa?

Van ser només uns mesos, però tinc molt bons records. Era un nen i em vaig divertir molt.

Quan va decidir deixar el voleibol per començar a arbitrar?

Al principi feia les dues coses, fins als 21 anys. Llavors, a causa de la feina i aconsellat per persones de la Federació Catalana de Voleibol, vaig deixar de jugar per dedicar-me només a arbitrar.

Ara, com a àrbitre internacional, està en una gran categoria.

Sí, he complert un somni a base de treball i esforç. Lògicament quan comences estàs a la categoria més baixa de totes, però ràpidament vaig anar pujant i només amb 24 anys ja era àrbitre de categoria nacional i als 28 ja arbitrava partits de la màxima categoria estatal. Des de l'any 2004 sóc àrbitre internacional i fa dos anys vaig ser ascendit a categoria FIVB, que em permet arbitrar en qualsevol competició en l'àmbit mundial.

En quines competicions internacionals ha pogut arbitrar?

En l'àmbit europeu, fa dos anys que vaig ascendir a la segona màxima categoria i ja he arbitrat, pel que fa a clubs, a la màxima competició, que és la Champions League. Quant a seleccions, el màxim nivell que he pogut arbitrar ha estat el campionat d'Europa sub-20 masculí en dues ocasions i aquest mateix estiu, una fase classificatòria per al campionat del món absolut femení. A nivell FIVB (mundial), aquest any he debutat arbitrant una fase de la Lliga Mundial masculina en el tercer grup, que és on ha jugat Espanya.

Com li va sorgir la possibilitat de ser àrbitre internacional?

L'any 2004, quan feia quatre anys que havia ascendit a la màxima categoria de l'arbitratge estatal, la comissió d'arbitratge de la Federació Espanyola de Voleibol em va proposar que anés a fer el curs d'àrbitre internacional a Polònia. Vaig acceptar i tot va sortir rodó.

En total són 27 anys arbitrant. Em sabria fer una valoració general d'aquesta etapa?

Fa 27 anys que arbitro i no puc estar més content. Tot i algun petit entrebanc, he arribat molt més lluny del que em podia haver imaginat quan vaig començar.

Quin és el moment més especial que ha viscut?

Afortunadament n'he viscut molts. Un d'ells va ser el 2004, durant el curs d'àrbitre internacional que es va fer coincidint amb un torneig amistós. Va ser just abans dels jocs Olímpics d'Atenes. Vaig tenir la sort d'arbitrar la final masculina entre Rússia i Polònia, a Polònia. Un partit davant 10.000 espectadors i en què Polònia va guanyar 3-2 després de més de dues hores. Va ser molt emocionant gaudir d'aquell partit i, al final, ser felicitat pel mateix director del curs per l'actuació.

Alguna anècdota?

L'última que recordo va ser aquesta mateixa temporada passada, en un partit de Champions League entre els equips de Belchatow (Polònia) i Mòdena (Itàlia). El partit es va jugar a Lodz (Polònia). Durant un temps mort el locutor va dir alguna cosa per megafonia (en polonès, òbviament) i de cop els 11.000 espectadors es van posar drets i es van quedar quiets. Jo no entenia res. Resulta que estaven gravant un mannequin challenge. I va quedar força bé.

Com es defineix arbitrant?

Considero que sóc un àrbitre que deixo jugar molt, que no sóc molt estricte amb les faltes tècniques. Quant al comportament la cosa canvia i crec que, tot i que deixo parlar força, no sóc gens tolerant amb la manca de respecte cap al contrari o cap a l'equip arbitral. En aquest aspecte sóc inflexible.

A banda de ser àrbitre, també és mosso d'esquadra. Com pot compaginar les dues feines?

No és fàcil atès que els àrbitres no tenim cap règim especial com puguin tenir els jugadors d'alt rendiment, per la qual cosa la feina està sempre al davant de la tasca arbitral i això comporta que moltes vegades hagi hagut de fer veritables «malabarismes» per poder combinar una cosa amb l'altra.

Com es veu en un futur més immediat en l'arbitratge?

Espero que aquest any em serveixi per consolidar-me a la categoria actual en què em trobo, tant en l'àmbit europeu com mundial, i confio que amb una mica de sort m'ofereixin la possibilitat, aquesta propera temporada o la següent, d'assolir el següent nivell.

Quin és el seu somni?

Crec que com el de qualsevol altra persona vinculada a un esport, el meu gran somni seria participar en uns Jocs Olímpics, però crec que és un somni, si no impossible, gairebé inabastable. Així que em conformaria a assistir a alguna fase final d'un campionat d'Europa absolut o a una Final Four de Champions League, en l'àmbit europeu, i ascendir fins al nivell 1 de la Lliga Mundial.