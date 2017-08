El Barça fitxa Paulinho per 40 milions

El jugador internacional brasiler Paulinho Bezerra és oficialment nou jugador del FC Barcelona una vegada que el club blaugrana ha confirmat aquest dilluns l'acord amb el Guangzhou Evergrande xinès per al traspàs del migcampista de 29 anys per un valor de 40 milions d'euros.

Paulinho passarà aquest dijous el pertinent reconeixement mèdic i procedirà a la signatura del contracte que el lliga al conjunt català fins el 2021 abans de ser presentat oficial a partir de les 13.15 hores al Camp Nou. A les 14.15 hores tindrà lloc la roda de premsa davant els mitjans.

Després de diverses setmanes de rumors, el Barça ha confirmat l'arribada del migcampista, que aterra a LaLiga des de la Xina per 40 milions d'euros i amb una clàusula de rescissió de 120 milions. El brasiler arriba al projecte d'Ernesto Valverde per sumar-se a la llarga nòmina de migcampistes de l'equip i dotar de múscul el grup.

Malgrat l'interès en Marco Verratti, confirmat pel president, Josep Maria Bartomeu, la negativa del París Saint-Germain a vendre l'italià va convertir Paulinho en el següent objectiu de la direcció deportiva blaugrana.

Als 29 anys recentment complerts, el brasiler ha estat 41 vegades internacional amb el Brasil, però el seu pas per la Xina, una lliga competitivament molt inferior, converteix en incògnita la seva ràpida adaptació a LaLiga i a un Barça necessitat de creació en la medul·lar, característica per la qual no destaca Paulinho.

De fet, el club assegura que el brasiler sobresurt en l'apartat físic per la seva força i pels 1,82 metres d'altura. També destaquen la seva arribada a l'àrea i la seva polivalència al centre del camp en poder jugar d'interior i de pivot, a més de la seva capacitat per fer gols, avalat per un bon xut des de fora de l'àrea. Al seu favor per a l'adaptació estan les seves dues temporades a Europa en el Tottenham Hotspur anglès.