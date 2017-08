Errors propis condemnen el Manresa davant l'Europa

Si dissabte es va veure un Manresa compacte, ben posicionat, coherent en el gol i efectiu al davant, en què va superar el Prat per 4 a 1, ahir es va veure tot el contrari. Davant un altre rival de Tercera Divisió, l'Europa, els manresans van decebre en la majoria d'aspectes, superats amb claredat per un conjunt que va imprimir un ritme més alt des del primer minut. I a més, els dos primers gols visitants, aconseguits en els primers tretze gols de la confrontació van ser regalats per la defensa local. Amb 0 a 2, els manresans van intentar reaccionar i van equilibrar el partit, però amb poc poder ofensiu fins el punts que el més destacat del primer temps va ser un xut de Manel sala que va sortir per sobre del travesser. Abans del descans va arribar el tercer gol de l'Europa aconseguit de cap per Alberto a la sortida d'un córner.

A la represa, el partit va ser molt poc atractiu per a l'espectador amb un gol a l'inici dels barcelonins i un altre del Manresa (obra de Jonny) que deixava el marcador en el definitiu 1 a 4.