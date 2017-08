El Leyma Corunya anuncia la incorporació de Dmitry Flis

Els rivals de l'ICL Manresa a la LEB Or continuen confeccionant les seves plantilles, i en la jornada d'ahir la incorporació més destacada la va fer el Leyma Corunya, que va fitxar l'exjugador dels bagencs Dmitry Flis, un ala pivot de 2,03 metres d'alçada i 32 anys. Flis prové d'un altre equip gallec, l'Ourense, amb el qual va fer unes mitjanes de 11 punts, 5 rebots i una recuperació en 27 minuts de joc.

El nou jugador del Corunya és un quatre modern, ja que ofensivament és capaç d'obrir el camp pel seu rang de llançament des de qualsevol posició. A més, és molt perillós en el seu u contra u de cara i té bona visió de joc i capacitat de passada. Defensivament, és un bon rebotejador, molt dur i pot defensar tant a prop com lluny de la zona.

Dos reforços a l'Osca i el Prat

El Levitec Osca i el CB Prat van fer oficials dos fitxatges cadascun. L'equip aragonès va incorporar l'ala-pivot holandès Kevin Van Wijk, de 28 anys i 2,03 metres d'alçada i que prové del Melilla, on va fer mitjanes de 6,2 punts, 3,2 rebots i 5,8 de valoració per partit. L'Osca també va anunciar l'ala australià amb passaport britànic Matt Donlan, que la temporada passada va militar a la universitat de Youngstown St. de la NCAA. Donlan té un gran tir exterior i bones qualitats defensives, i serà una de les referències en el joc exterior de l'equip.

Per la seva banda, el CB Prat es va fer amb els serveis del pivot nord-americà Marlon Ja'Shaun Johnson Jr, de 2,08 metres i 98 quilos de pes. Johnson va jugar el darrer curs als New Mexico Highlands, de la NCAA 2, on va fer un gran paper, amb 14,6 punts, 9,8 rebots i 2,3 taps per partit. El conjunt català també va fitxar el jove base canari Joaquín Portugués, que el 2015 va ser a la plantilla de l'Herbalife Gran Canària i ha estat un dels habituals de les seleccions de categories inferiors.

El Melilla va anunciar la renovació de l'interior senegalès Massine Fall, que el curs passat va començar com a vinculat al CAM Enrique de la lliga EBA, però el seu bon rendiment li va permetre acabar l'any a la LEB Or, essent un dels homes importants sortint des de la banqueta. Finalment, el Sammic ISB basc va fer oficial la renovació de l'exterior nascut a Sierra Leone, Joe de Ciman i el Ciudad de Valladolid va informar de la contractació de l'atlètic pivot Jito Kok.