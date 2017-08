ANÀLISI: Què li passa al Barça?

La derrota del Barça de diumenge contra el Reial Madrid en l'anada de la Supercopa va desfermar l'apocalipsi. Les dues lligues de campions seguides dels blancs, a més del títol de lliga de l'any passat, la pèrdua de la identitat en el joc blaugrana en els dar-rers cursos davant d'un adversari que ha anat creixent al centre del camp i la fuga de Neymar han deixat una sensació de buidor en l'aficionat blaugrana i fa pensarque arriben temps de vaques magres. Les males notícies són aquestes, que el Reial Madrid es troba en el zènit, té una plantilla profunda i competent, un entrenador que sap trobar les debilitats de l'adversari i, a sobre, té la sort de cara. A l'altra banda, un equip que té massa peces de roba que no abriguen i que depèn exclusivament de Messi. És realment tot tan terrible?

Les males notícies per a l'aficionat del Barça són moltes, però la bona és que avui és 15 d'agost i, malgrat que demà probablement perdrà la Supercopa d'Espanya i el màxim oponent ja tindrà dues peces de les sis a les quals aspira enguany, tot acaba de començar. L'1-3 del Camp Nou va fer mal, però les coses poden canviar si es fan bé a partir d'ara, malgrat que els gestors de l'entitat no despertin cap confiança entre els socis i simpatitzants.

Massa a restaurar

Si ens fixem en la plantilla actual del Barça i en el rendiment dels darrers mesos, segurament ens adonarem que no hi ha un sol problema, sinó bastants. Durant molt temps la presència i efectivitat del trident ho va amagar tot. Ara, en canvi, és suficient un marcatge individual sobre Messi, com el que li va fer Mateo Kovacic diumenge, per tallar tota l'aixeta ofensiva de l'equip de Valverde. La dependència del 10 és massa gran després de la marxa de Neymar i els oponents es poden concentrar en ell per dos motius: perquè la resta no pren responsabilitats i també perquè ell i Luis Suárez no confien del tot en alguns dels seus companys.

En el partit contra el Madrid hi va haver moltes accions en què els dos davanters només es miraven entre ells. Deulofeu gairebé no va tocar la pilota, però en molts casos no la hi van donar. Aleix Vidal té evidents problemes defensius, però va generar problemes a Marcelo quan els seus companys el van veure arribar a la línia de fons, tot i que sembla que tinguin més confiança en Jordi Alba a l'altre lateral, amb el qual també es va crear més perill quan va poder desplegar-se. Aquesta utilització dels dos laterals per aconseguir l'amplitud en atac que es tenia amb Neymar i Alves en temporades passades és bàsica perquè l'ofensiva barcelonista no es converteixi en un embut.

L'aportació dels fitxatges

Perquè això, precisament, és el que va voler el Madrid. Les seves principals arribades van venir de pèrdues de pilota del Barça, començant per una de Ter Stegen al primer minut. La de l'1-2 va ser després que Rakitic no pogués rematar i que entre Isco i Cristiano, en dos tocs, muntessin un contraatac i l'1-3 va ser per culpa d'una mala pilota donada enrere per Luis Suárez.

Potser amb els fitxatges es poden tapar alguns espais. Paulinho, contractat ahir, és un jugador amb capacitat per defensar i ocupar espai, tot i que li falta combinació i és més d'arribades; Coutinho pot permetre tenir la defensa adversària més preocupada d'ell i deixar més espais perquè Messi pugui atacar; Dembélé té capacitat per obrir el camp, donar profunditat a l'esquena dels dos laterals i, a més, pot rematar i centrar indistintament amb les dues cames, malgrat que encara és molt jove i li falta definició.

Amb aquestes noves peces, Valverde pot variar el dibuix. Amb Paulinho al costat de Busquets pot determinar un 4-2-3-1 en el qual Rakitic i Iniesta podrien ser els principals perjudicats, o amb el brasiler en el lloc de Busquets mantenir un 4-3-3 en el qual pot faltar creativitat a l'hora de sortir amb la pilota jugada.

Per això, si es confirmen aquests tres fitxatges, el Barça ha de millorar i s'ha de treure del damunt el cop que ha significat la marxa de Neymar. Una altra cosa és desitjar que l'equip torni a ser el que era fa uns anys. El Madrid té els centrecampistes que hauria hagut de contractar el Barça per renovar-se (Modric, Kroos, Isco i, fins i tot, Ceballos a la banqueta) i, a sobre, té confiança. Els blaugrana van ara a remolc. Caldrà veure com ho gestionen.