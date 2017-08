Paula Fernández disputarà contra Holanda les semifinals

Un gol de la jugadora del FC Barcelona Patri Guijarro a l'inici de la segona meitat va donar a Espanya el triomf que necessitava per acabar segona la fase inicial de l'europeu sub-19 que es disputa a Irlanda del Nord. El conjunt hispà, amb la santfruitosenca del Màlaga Paula Fernández a les seves files, va acabar, d'aquesta manera, en segona posició del grup B darrere de la intractable Alemanya, que ahir va passar per damunt de la selecció amfitriona i la va derrotar per 6-0.

El rival d'Espanya a les semifinals de dijous serà Holanda, que va acabar primera del grup A tot i empatar contra Itàlia (3-3). Alemanya jugarà les semifinals amb França, que ahir va derrotar Anglaterra per 0-1.