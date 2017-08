L'Actel Força Lleida reforça el perímetre amb el fitxatge de l'escorta serbi Djukanovic

Quan falten pocs dies perquè la majoria d'equips de la lliga LEB Or es posin en funcionament i sis setmanes i mitja per a l'inici de la competició, els diferents candidats a pujar de categoria i a lluitar per una de les dues places amb l'ICL Manresa van completant les respectives plantilles. Ahir es van conèixer dues noves contractacions per al perímetre de l'Actel Força Lleida, un dels quatre conjunts catalans de la categoria, i del Melilla Baloncesto, que serà el primer rival a la competició fora de casa dels bagencs.

Gran anotador

El conjunt lleidatà de Borja Comenge ha decidit comprar punts des de fora de la pintura amb l'escorta serbi Brano Djukanovic, d'1,94 metres i 22 anys, que la temporada passada va ser el màxim anotador de la lliga sèrbia a les files del Metalac Farmakom Valjevo.

Djukanovic va completar la seva participació a la competició amb mitjanes de 21,6 punts per partit. Procedia del FMP Belgrad i té una bona trajectòria amb el combinat nacional serbi, en la qual va estar a les seleccions sub-16, sub-18 i sub-20. Amb la segona va aconseguir la medalla de bronze en el Campionat d'Europa que es va disputar a Lituània, el 2012. Ofensivament, és un home ràpid i agressiu que sempre amenaça amb el tir com a primera possibilitat. Té bons fonaments i bona mà per amenaçar des de la línia de tres punts, a partir de tenir la capacitat per buscar l'un contra un.

Físic per al Melilla

Pel que fa a la nova incorporació del Melilla, Juan Rubio, serà el seu debut a la lliga LEB Or, a la qual arriba procedent del Xuven Cambados de la LEB Plata. El jugador, d'1,98 metres d'alçada, també ha estat als equips inferiors de l'UCAM Múrcia i al CB Begastri, i destaca per la seva gran potència física, la qual cosa li permet ser un jugador molt vertical de cara a l'anella i culminar les seves accions amb una safata o bé amb una esmaixada. Se li presuposa un alt marge de progressió.

Aquestes dues noves incorporacions enriqueixen una lliga que serà de disset equips. Pel que fa a l'ICL Manresa, se segueix a l'espera que confirmi el seu darrer fitxatge, el d'un pivot, que podria ser extracomunitari. La direcció esportiva i el tècnic, però, ja van avançar que podria arribar un cop començada la pretemporada.