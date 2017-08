Brots verds enmig de la gran sequera

La Primera Divisió de futbol, la lliga més important del món, o almenys aquella que té més coeficient de la UEFA, va arrencar ahir, per sisè any consecutiu, sense cap jugador de la Catalunya Central. Tot i que encara falten dotze dies per tancar-se el mercat de fitxatges, és complicat que d'aquí a llavors alguns dels nostres entri a les plantilles d'algun dels vint clubs de la màxima categoria. De tota manera, i a diferència d'altres ocasions, dos jugadors de casa nostra han disputat partits de pretemporada i, encara que formaran part de les plantilles dels filials del Girona i del Betis, respectivament, han posat el peu a l'elit.

Així, el manresà Cesc Clotet, que la temporada passada va aconseguir l'ascens administratiu a Segona Divisió B amb el Peralada, va poder fer enguany la pretemporada amb el Girona a Anglaterra. Allà, a més, hi va disputar dos partits. En el primer, va ser suplent en la derrota per 2-1 al camp del Nottingham Forest i, en el segon, va jugar de titular en el triomf per 1-2 al camp de l'Oldham.

Més protagonisme ha tingut l'altre jugador dels nostres que va actuar a la pretemporada. Va ser en el Betis. El sallentí Aitor Ruibal va aprofitar les baixes en la davantera de l'equip de Quique Setién per intervenir en quatre dels dotze partits que els verd-i-blancs han dut a terme en la fase de preparació. Va ser titular en l'empat al camp de l'Arcos (2-2), en la victòria sobre el Vitòria Setúbal (1-0) i en l'empat al camp de l'Extremadura (1-1), i va sortir a la segona meitat en la derrota al camp del Benfica (2-1).

La presència a la davantera del paraguaià Sanabria i de Sergio León, provinent de l'Osasuna, a més del fet que els verd-i-blancs disposin d'atacants com Tello i d'altres com Zozulya, li tanquen les portes, de moment, del primer equip, però als 21 anys podria rebre oportunitats del tècnic si les coses li van bé amb el Betis Deportivo, que serà al grup 4 de Segona Divisió B.

Pel que fa a Clotet, davant de la superpoblació al centre del camp del Girona sembla encara més complicat el seu ascens, però té 22 anys i l'entrenador, Pablo Machín, ha demostrat els darrers anys que confia en els jugadors de casa, com Àlex Granell i Pere Pons.



Dos anys en blanc

Tot i aquests brots verds, la realitat és que en les dues últimes temporades no hi ha hagut cap jugador de les nostres comarques que hagin disputat cap minut a la Primera Divisió. A més, en les quatre temporades anteriors es va salvar l'honor de molt poc. La temporada 2014-15, el porter manresà Pol Freixanet va jugar tres minuts de l'última jornada amb l'Elx al camp del Llevant per lesió del porter Tyton; en la 2013-14, Cristian Lobato només va jugar 316 minuts en la segona volta amb l'Osasuna, equip que va baixar de categoria; tampoc no va tenir gaire més sort l'igualadí Adrià Carmona amb el Saragossa, en la temporada 2012-13, quan va estar 52 minuts damunt dels terrenys de joc i els aragonesos també van descendir. L'any abans, el manresà Gerard Bordas va actuar 43 minuts amb el Vila-real.