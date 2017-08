Simeó Ubach s'estrena al mundial a la prova de Suècia

El pilot de Sant Salvador de Guardiola Simeó Ubach s'estrena aquest cap de setmana al Campionat del Món de motocròs, en la categoria de MX2, a la prova que es disputarà a Uddevalla, al costat de Göteborg. És la primera vegada que el bagenc competeix en aquest torneig i intentarà agafar experiència des de les classificatòries, que tenen lloc avui, a les 11.30 i a les 14.15 hores, respectivament.

Segons Ubach, «ja fa unes setmanes que va sorgir la possibilitat de disputar aquesta cursa, però no m'ho van confirmar fins ahir. Ser al Campionat del Món és una de les meves il·lusions des que vaig començar a córrer i estic segur que aquest serà un cap de setmana molt especial». De tota manera, i tenint en compte la duresa dels rivals, «arribo a Suècia amb l'objectiu d'aprendre, de seguir evolucionant i d'acumular la màxima experiència possible competint contra els millors. Em vull consolidar com a pilot del mundial MXGP». La cursa de classificació per als que no hagin entrat directament a les proves de demà serà avui a les 17 hores i les proves, demà a les 13.05 i a les 16 hores, respectivament.