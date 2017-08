Hanga, una aposta manresana de primera línia

Adam Hanga es convertirà en les properes hores en nou jugador del Barça Lassa després de protagonitzar un dels serials de l'estiu. L'hongarès firmarà per tres anys amb els blaugrana després que aquests paguin 400.000 euros al Baskonia, club que va igualar la primera oferta barcelonista en el dret a tempteig però que no l'ha pogut retenir. Als 28 anys, l'ala magiar era una de les peces més cobdiciades del panorama europeu, el qual va començar a sonar la primavera del 2011, ja fa més de sis anys, quan el Bàsquet Manresa es va fixar en ell.

Hanga és l'exemple de forces jugadors que durant les últimes temporades han sigut rescatats pels bagencs de lligues menors o de categories inferiors i facilitant-los que poguessin tenir una bona carrera. De fet, en la mateixa plantilla a la qual Hanga va recaure quan va arribar, la temporada 2011-12, hi havia qui serà company seu al Barça, Pierre Oriola. Entre tots dos, el conjunt de Sito Alonso pagarà uns 1,4 milions d'euros, uns diners que anirien molt bé a un Bàsquet Manresa que, sovint, no ha pogut retenir talent per culpa de les estretors econòmiques. Cal no oblidar que en aquella plantilla també hi havia Justin Doellman, que més tard va ser MVP de la lliga a València i que també va acabar vestit de blaugrana.



Dos anys de creixement

L'arribada de Hanga a Manresa va ser estranya, ja que l'opinió pública es va assabentar del seu fitxatge per una entrevista que va donar al portal hongarès nemzetisport.hu. Hi apareixia en una fotografia amb una camiseta de Manresa i afirmava que li havien fet una «oferta que no podia rebutjar» per anar a la «segona millor lliga d'Europa». A més, s'havia informat que l'aleshores tècnic, Jaume Ponsarnau, «és algú a qui agrada treballar amb la gent jove».

Un cop a la ciutat, Hanga es va adaptar de seguida. De tarannà tímid, el seu tracte amb tothom va ser en tot moment molt cordial. Havia estat sigut escollit en el draft pels San Antonio Spurs de l'NBA, però no contemplava anar a la millor lliga del món, sinó créixer

L'hongarès va viure dues temporades diferents a Manresa. En la primera, la seva participació en els partits no era tan alta, de 21 minuts per enfrontament, amb 8 punts i tres rebots de mitjana. Davant tenia Gladyr, que era el titular. El segon any va ser diferent. El nivell de l'equip va baixar molt i, de fet, va ser en el primer dels tres descensos del darrer lustre del Bàsquet Manresa, però ell va ser-ne l'autèntic líder. La seva aportació va ascendir a 26 minuts en pista, 12 punts i 4 rebots, i es va guanyar el fitxatge per un dels grans.



Baskonia en dues etapes

El Baskonia va pagar per ell 150.000 euros, una quantitat apreciable en un mercat en què les compensacions econòmiques no són habituals. Els primers anys a Euskadi van ser complicats. Amb Sergio Scariolo no va tenir el protagonisme desitjat i amb l'arribada de Marco Crespi el 2014 va ser cedit a l'Avellino italià. Va tornar per al darrer partit de lliga, el qual, curiosament, va ser amb Ibon Navarro a la banqueta vitoriana.

La temporada 2015-16, ja amb Velimir Perasovic, va ser la de la seva consagració. El Laboral Kutxa va fer un del millor bàsquet del continent i es va classificar per a la final a quatre de Berlín, on va estar a punt de deixar el Fenerbahçe fora de la final. Hanga ja era un dels millors ales europeus i els darrers mesos han servit per confirmar aquesta progressió. Ara torna a Catalunya, allà on va arribar el 2011 per encarrilar la seva brillant carrera.