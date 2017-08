«Som un equip molt jove i nou, i això al principi de la lliga ens pot passar factura»

Als 29 anys, Dot està vivint la seva primera experiència futbolística fora de Catalunya a les files del Cerceda gallec, que competeix al grup 1 de Segona Divisió B. En el primer partit del curs, l'equip va caure a casa davant el Navarcarnero, i Dot no va jugar

Oriol Dot, nascut a Gironella fa 29 anys, és un dels jugadors més talentosos de les nostres comarques, tal com demostra el fet que des de fa sis anys es mou en equips de Tercera i de Segona B. Enguany Dot està vivint la seva primera experiència futbolística fora de Catalunya a les files del Cerceda gallec, que competeix al grup 1 de Segona Divisió B. En el primer partit del curs, l'equip va caure a casa davant el Navalcarnero per 0-1, i el lateral dret gironellenc no va disputar cap minut.

Quan es va iniciar en el món del futbol?

Vaig començar quan tenia cinc anys a l'escola, al CEIP Gironella. Quan era benjamí, vaig jugar a la Penya Blaugrana Berga, i al meu primer any d'aleví, al Gironella.

Tot seguit, va fer al salt a l'Espanyol. Com va ser l'experiència?

Vaig viure moltes grans experiències en les meves tres temporades allà, però després no vaig poder seguir i vaig fitxar per la Fundació Ferran Martorell barcelonina, on em vaig estar els dos anys de cadet.

L'etapa de juvenil la va passar al Sant Andreu.

Sí, també vaig estar-me tres cursos allà. El primer el vaig jugar a Preferent, el segon a Nacional i el tercer a Divisió d'Honor, la màxima categoria.

Com a sènior, va començar al Manlleu.

Allà només hi vaig fer la pretemporada gràcies a Xavi Posas, però després vaig jugar cedit a Preferent [la cinquena categoria estatal] amb el Gironella. Els tres anys següents els vaig passar a l'Igualada, a Primera Catalana.

El 2011 fitxa pel Rubí i inicia el seu periple a Tercera Divisió.

Vaig estar dos anys a Rubí, un a Terrassa i dos a l'Europa. En els tres darrers cursos vam arribar a disputar els play-off d'ascens, però vam caure i no vam poder pujar. L'any passat vaig debutar a Segona B amb el Prat, però vam acabar baixant.

I aquest estiu va fitxar pel Cerceda gallec. Què li va fer prendre aquesta decisió?

El Prat em volia renovar, però jo volia seguir jugant a Segona B i els vaig demanar temps. Ells no me'l van donar, ja que volien tancar la plantilla el més ràpid possible. Llavors me la vaig jugar i els vaig dir que no seguiria, tot esperant una proposta d'un equip de Segona B que m'interessés. A finals de juliol va sortir la possibilitat d'anar a Cerceda i la vaig acceptar pocs dies després. Em va fer gràcia poder provar una nova aventura.

El Cerceda és un equip acabat de pujar de Tercera.

Van quedar eliminats als play-off d'ascens, però el Boiro de Segona B va baixar per problemes econòmics. Per mèrits, li tocava pujar al Cerceda si pagava una quantitat de 130.000 euros. Això va ser possible gràcies al Lugo, amb el qual hi ha un contracte d'afiliació, però per tema de papers encara no som oficialment el filial, ho serem l'estiu vinent.

Com van ser les primeres setmanes a la seva nova ciutat?

Bastant mogudes. Vam haver de buscar pis i ens va comportar molt temps. Ara ja estic més tranquil i l'adaptació va a bon ritme.

Quins són els objectius del club en aquesta temporada?

El principal és mantenir la categoria. Som un equip molt jove i nou, segueixen pocs jugadors del curs passat. Això al principi ens pot passar factura, però esperem anar de menys a més.

En el debut de dissabte van perdre davant el Navalcarnero i vostè no va jugar. Quina valoració en fa?

Va ser un partit igualat que es va decidir per un penal xiulat a l'inici, i ens va passar factura la inexperiència. En l'àmbit personal no tinc queixes, l'entrenador va apostar per un altre jugador, tot i que en la pretemporada havia tingut bastant protagonisme.

Podrà compaginar el futbol amb la seva feina com a fisioterapeuta?

Serà difícil, ja que aquí ens entrenem al matí i algun cop en doble sessió, no tenim horari fix.