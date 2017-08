El Joanenc, campió de la Copa Cor de Catalunya

El Joanenc es va proclamar campió de la primera edició de la Copa Cor de Catalunya en un partit en el qual cada part va ser controlada per un equip diferent. En la primera el dominador de la pilota i del joc ofensiu va ser el Solsona. El primer gol va caure passat el quart d'hora quan Albert va aprofitar una errada del Joanenc per encetar el marcador. Els visitants creaven més perill a l'àrea contrària i a la mitja hora de joc Nordin va posar el segon pels solsonins. Quan ja semblava que els jugadors s'anaven amb aquest resultat als vestuaris, va aparèixer Salat, just abans del descans, per escurçar diferències.

La segona part va ser diferent. El Joanenc va sortir amb ganes de remuntar el partit i perquè això passés, implicava tenir la pilota i augmentar la intensitat, i així va ser. Només arrencar Charly, amb una jugada per la banda, va empatar el marcador i va posar el 2-2. Aquest gol va motivar els anfitrions, que van desplegar el seu joc ofensiu, i va obtenir el 3-2 després d'una fantàstica vaselina de Vicente. Els canvis també van ajudar que la intestitat del partit no decaigués i s'anessin produint jugades de perill, però el Joanenc va estar més encertat i va augmentar la diferència amb el 4-2 mitjançant Xexi, després d'una bona jugada combinativa, que va acabar resolent davant del porter.

El partit es va trencar i es van produir jugades perilloses a les dues porteries, però un cop més els anfitrions gràcies al juvenil Alejandro van posar el 5-2, un resultat que culminava la remuntada i que feia perdre totalment l'esperança a un Solsona que encara va tenir temps de fer el 5-3 mitjançant, un cop més, el seu millor jugador, Nordin.