Nou èxit de participació en la sisena edició del Torneig de Ràpides de Navarcles

La plaça de la Vila de Navarcles va ser l'escenari de la sisena edició del Torneig de Ràpides de la localitat bagenca, que es va fer en el marc de la festa major del poble i va tenir les categories d'adults i sub-14. Un ambient de luxe va acompanyar els 76 escaquistes que van disputar uns dels millors tornejos, en l'àmbit organitzatiu, de la Catalunya Central.

A les 10 del mati es va donar el tret de sortida amb la disputa de la primera ronda davant de l'ajuntament del poble i que va finalitzar al voltant de les 2 del migdia després de disputar les nou rondes a cinc minuts que durava la matinal. El torneig d'adults, englobat dintre del Circuit d'Escacs de la Catalunya Central, va tenir com a guanyador absolut el jugador del Sant Josep Francisco Javier Garcia, que va realitzar un total de 8,5 punts dels 9 total possibles. Garcia va mostrar-se molt superior al seus rivals i no va donar cap opció als contrincants en el seu primer any en la sisena edició de Navarcles. El jugador del Sant Andreu Daniel Travesset va finalitzar en el segon lloc després d'aconseguir set punts. El bagenc Ramon Riera, jugador del Santpedor, va ocupar la tercera plaça del podi final després d'obtenir un total de 7 punts. Travesset va ocupar un lloc més amunt que Riera després de tenir un millor desempat. El vençedor del tram d'Elo 1850-2000 va ser per al també jugador de Santpedor Raul Amador, després de finalitzar amb un total de 5,5 punts. Adolfo García, del Castellar, va quedar en primera posició del tram d'Elo 1700-1850 després d'obtenir un total de 4,5 punts.

El premi pel millor jugador de Navarcles va ser per a Guillem Clavel, que va finalitzar amb un total de 5,5 punts. Cal destacar la presència en el torneig de més de 20 jugadors amb un Elo superior als 2000. L'alcalde de Navarcles, Llorenç Ferrer, i la regidora d'esports, Laura Castell, van ser els encarregats de l'entrega de premis. Per al primer classificat, el premi era un pernil; per al segon, una espatlla; i per al tercer i la resta de vençedors dels trams, una plata d'embotits, tots provinents de la Cansaladeria Singla de Navarcles.

Quarta edició del torneig sub-14

En el torneig dels més petits tan sols es van disputar un total de sis rondes a un ritme de deu minuts. Dels 22 participants en aquesta categoria, Ivan Planella, dels Tres Peons, va imposar-se amb un total de 5 punts per davant d'Albert Fernández, del Cerdanyola, que també va obtenir un total de 5 punts. La tercera plaça del podi va ser per a Judit Gómez, del Llinars, després de completar les sis rondes amb 4,5 punts.

El millor jugador sub-12 va ser Sergio Gómez, del Llinars, que va aconseguir 4,5 punts. Irene Planella, dels Tres Peons, va obtenir la millor posició en la categoria sub-10 després de finalitzar el torneig amb 3 punts. En la categoria dels més petits, Biel Pinyol, del Mollerussa, va finalitzar en una meritòria sisena posició de la general i sent, d'aquesta manera, el millor jugador sub-8. El premi per al millor jugador de Navarcles va ser per a Yeray Cejudo, que va obtenir un total de 4 punts i va finalitzar en el cinquè lloc de la general.

El Circuit d'Escacs de la Catalunya Central no s'atura i encara el tram final del campionat amb les disputes dels tornejos de Ripollet i d'Avinyó.