El Puig-reig empata davant del Sallent després d'un partit molt equilibrat

El Puig-reig i el Sallent van empatar a 1 gol després d'un partit molt igualat. Els jugadors visitants van avançar-se just abans d'arribar al descans però els locals van reaccionar al cap de dos minuts per posar l'empat en el marcador. Amb aquest resultat es va arribar al descans. A la represa la dinàmica no va canviar. Els atacs van topar amb les efectives defenses i cap equip va ser capaç de desfer l'empat en el marcador. Els locals ho van intentar en el tram final però no van estar encertat i a