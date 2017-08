El Barça troba dificultats per fitxar Seri i intenta tranquil·litzar Coutinho

El setge del Barça per tancar algun dels tres fitxatges que desitja per als propers dies s'està tancant, malgrat que cap dels tres no és segur. Mentre el de Dembélé s'està coent a foc lent i sembla que no sortirà pas barat, ahir el diari L'Équipe va informar que el de Seri pot no costar tan barat com els dirigents blaugrana pensaven. D'aquesta manera, el rotatiu francès informava ahir que els 40 milions d'euros que podia valer fitxar el centrecampista ivorià era una xifra vàlida fins al passat 15 de juliol i que, a partir de llavors, el Niça tenia la potestat de decidir la quantitat, amb la qual cosa es podria viure un altre serial.

Així, segons el diari esportiu, el Niça pretén guanyar més diners amb el seu jugador i el tècnic de l'equip, Lucien Favre, l'ha convocat per al decisiu partit d'aquesta nit contra el Nàpols. L'equip de la Costa Blava ha de remuntar un 2-0 de l'anada i no ho tindrà gens fàcil. Altres fonts, però, informaven que aquesta informació no era correcta i que les negociacions avancen a bon ritme per tal que Seri sigui blaugrana aquesta mateixa setmana.



Coutinho, nerviós



D'altra banda, davant de les notícies que diuen que Seri pot ser el centrecampista escollit pel Barça i que això podria significar que Coutinho no es vestirà de blaugrana, el club barcelonista va intentar tranquil·litzar-lo i fer-li veure que és una prioritat. Segons va informar ahir Joaquim Piera al diari Sport, l'excentrecampista de l'Espanyol tenia por que el Barça desestimés el seu fitxatge quan ell ha demanat el traspàs al Liverpool i està fent força per no tornar a jugar més amb l'equip d'Anfield. El conjunt anglès ha arribat a desestimar dues ofertes del Barça les últimes setmanes superiors als 100 milions d'euros i podria semblar que aquesta operació està encallada. El Barça ha volgut fer veure que no és així.

Pel que fa a Dembélé, l'última cosa que se sap és que el director esportiu del Dortmund, Michael Zorc, va dir que hi podria haver traspàs si el Barça «fa el que cal».