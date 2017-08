Una malaltia aparta Joan Carles Pié de les banquetes

El fins ara segon entrenador del Cadí la Seu, Bernat Canut, assumirà la direcció de l'equip en l'inici de la pretemporada. El màxim responsable tècnic del conjunt urgellenc, Joan Carles Pié, que havia d'afrontar la tercera temporada de la segona etapa al club, fa un pas al costat per poder destinar tota la seva energia al tractament mèdic al qual s'ha de sotmetre per combatre una complexa malaltia que li ha estat recentment detectada, segons que ha anunciat el Sedis Bàsquet. El club, que ha demanat que es respecti la privacitat de Pié en un moment especialment delicat, confia plenament en Canut, que ha format part del cos tècnic del primer equip femení urgellenc amb Pié però ja anteriorment també amb Andreu Bou i amb Miguel Àngel Ortega.



El títol fa pocs dies

El Cadí la Seu inicia demà els entrenaments. Canut, com a llicenciat en Educació física que és, ja solia tenir un rol important en les pretemporades. Però enguany encara el tindrà més. De 28 anys, fa poques setmanes que va obtenir a Madrid el títol superior d'entrenador de bàsquet, amb la qual cosa pot entrenar en qualsevol categoria del bàsquet espanyol. Canut, urgellenc i format íntegrament com a jugador –va començar jugant a minibàsquet– i tècnic al Sedis, ja ha estat treballant en la planificació de la temporada juntament amb el director tècnic, Pep Ribes, i amb Joan Carles Pié després que aquest acceptés, ja al mes d'abril, poques setmanes després que acabés el curs passat, la proposta de renovació que li va fer el club. I amb ell renovessin també l'esmentat Canut i el fisioterapeuta Xavier Calm.

Pié, segons que ha assegurat el club, es manté permanentment en contacte tant amb Ribes com amb Canut, que agafa la direcció de l'equip per un temps indeterminat. Tot està condicionat a la recuperació del primer entrenador. El tècnic del Masnou (Maresme), de 51 anys, ja notava unes molèsties físiques a l'esquena durant el tram final de la temporada passada. Però no hauria estat fins al mes de juliol que se li hauria detectat la malaltia per la qual s'està tractant.

Joan Carles Pié ja es va quedar sense poder anar a l'Europeu U19 que es disputava a Udine (Itàlia) i pel qual havia estat convocat com a entrenador ajudant de la selecció espanyola per fer-se càrrec d'un familiar que també va tenir problemes de salut aquells dies. Pocs dies després se li va diagnosticar la malaltia que ara combat amb fermesa.



Suport de tothom



Les jugadores nacionals van saber de la situació fa poques setmanes i tothom ha fet suport tant a Pié, per donar-li ànims perquè pugui superar el mal tràngol que viu, com a Canut en el nou repte que se li ha encomanat. L'entitat urgellenca va rebre amb commoció la situació mèdica que envolta el seu primer entrenador. Però, segons fonts del club, tot i el xoc i l'enrenou viscut, es va voler mantenir tant els peus a terra com es va poder. D'aquí que el club no hauria valorat cap altra opció que no fos seguir confiant en el tàndem Pié-Canut. Això sí, canviant-ne els rols almenys durant l'arrencada del curs i reforçant la part de la preparació física amb un altre jove tècnic, l'anoienc Pol Salanova, graduat en Ciències de l'activitat física a l'INEFC de Barcelona com Canut i que durant quatre anys ja va entrenar al CB Igualada.

Hauria estat el mateix primer entrenador que hauria mostrat la seva plena confiança en el preparador urgellenc, que començarà a dirigir les sessions d'entrenament demà al matí al pavelló de la Seu d'Urgell. No serà fins a la setmana que ve que les integrants del Cadí la Seu puguin utilitzar el Palau d'Esports de la capital urgellenca, ja que està sotmès a una operació de millora del parquet. La preparació també inclourà durant el primer tram activitats a l'aire lliure. La implicació de Pié en el treball de l'equip durant aquesta fase inicial i els propers mesos s'anirà avaluant a poc a poc. El club és conscient que davant una situació imprevista tothom ha de fer un pas endavant. El vicepresident esportiu i director tècnic, Pep Ribes, amb experiència de primer nivell a la banqueta del Sedis en altres etapes, també serà un baluard per a Canut.



Quatre continuen



De les deu integrants que té l'equip, quatre continuen de la temporada passada (la nova capitana Georgina Bahí, pivot; la també pivot Nogaye Lo i les exteriors Andrea Vilaró i Marta Montoliu) i sis s'hi incorporen de nou. Dues ja tenen experiència a la Lliga Femenina (LF1), la base Yurena Díaz (Campus Promete) i l'ala-pivot Shereesha Richards (Zamarat). Tres més provenen del bàsquet universitari americà, l'ala mataronina Ariadna Pujol, la també ala Mehryn Kraker i la pivot Caitlyn Ramírez. Finalment, la sisena novetat és la directora de joc italoargentina Macarena Rosset. El Cadí la Seu disputarà el primer amistós a Pàmies (Arieja) el 2 de setembre contra el Tolosa, de la segona divisió francesa, i es presentarà oficialment a la Seu, el dia 16, contra el Tarbes, també francès, però, en aquest cas, de la primera divisió.

L'equip urgellenc intentarà millorar les prestacions de la temporada passada, quan va estar molt a punt de classificar-se per al play-off per al títol, possibilitat que va deixar escapar en perdre l'últim partit a casa.