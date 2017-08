El Girona confirma que el City i Pere Guardiola són els nous propietaris

Feia molts dies que l'acord estava tancat, en més d'una ocasió tot estava preparat per fer-se'n l'anunci oficial i a última hora aquest no es produïa, però finalment aquesta tarda el Girona FC ha confirmat la venda i que, d'aquesta manera, el City Football Group i Pere Guardiola, a travès de Girona Football Group, en són els nous propietaris. S'acaba així una etapa de dos anys amb TVSE Futbol com a màxim accionista, després que els exdirectius de Canal+ França Samir Boudjemaa i Jean Louis Dutaret, adquirissin la majoria de títols a Josep Delgado. Des de la constitució de la SAE el 2009 el Girona ha tingut quatre propietaris: Josep Gusó, Josep Delgado, TVSE Futbol i ara la dupla City-Pere Guardiola.

Segons un comunicat emès pel Girona, el club ha estat adquirit a parts iguals pel City Football Group i el Girona Football Group, que tindran cadascun el 44,3% de les accions. L'anunci s'ha produït una vegada l'operació ha estat aprovada pel Consell Superior d'Esports. "L'operació permetrà el Girona FC beneficiar-se dels coneixements i la contrastada experiència del City Football Group, així com de la seva extensa xarxa d'infraestructures, equips tècnics, captació de talent, desenvolupament de joves jugadors i lideratge executiu, juntament amb els seus mitjans globals, el màrqueting i el potencial comercial del grup", assenyala l'entitat en l'escrit.

El president del Girona FC, Delfí Geli, assenyala que "estem encantats de poder confirmar la nova inversió per part del City Football Group i el Girona Football Group. Tots dos socis han demostrat una trajectòria exitosa en els seus respectius àmbits i poden aportar-nos un coneixement i un suport de valor incalculable. Ens sentim privilegiats de poder formar part d'aquesta extensa família".

Per la seva part, el CEO del City Football Group, Ferran Soriano, destaca en la nota pública que "la trajectòria del Girona reflecteix la seva enorme ambició. Amb calma, gran determinació i humilitat, l'equip aconseguí l'ascens a la Primera Divisió que esdevé, sense cap mena de dubte, una fita increïble. A més, ho assolí amb un futbol vistós i marcant molts gols". "Al Girona FC i al City Football Group ens uneix l'ambició per romandre molt de temps i assolir molts èxits a Primera. Escoltarem, aprendrem i farem tot el possible per donar suport al club".

Compartint la mateixa visió, Pere Guardiola, Propietari i Director Executiu del Girona Football Group, ha remarcat: "Aquesta inversió compartida en el Girona FC era una oportunitat indiscutible i emocionant per a ambdues parts, molt abans de que al mes dejuny el club aconseguís l'ascens a la Primera Divisió. Estem segurs de que tots units podrem proporcionar al club el suport que busca, tant si prové en forma d'ajuda executiva, financera o de lideratge".

El City Football Group és totalment propietat d'Abu Dhabi United Group (ADUG). ADUG és una empresa privada d'inversió i desenvolupament propietat de sa Majestat Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan. La seu central del City Football Group es troba a Manchester i compta amb oficines a Abu Dhabi, Londres, Nova York, Melbourne i Tokyo.