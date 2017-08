Les jugadores del Cadí superen les proves mèdiques sense ensurts

Les nou jugadores del Cadí la Seu que van iniciar ahir la feina de preparació en vista al proper curs de la Lliga Femenina ho han fet amb bona nota quant als aspectes mèdics. Entre dilluns i ahir totes les basquetbolistes que té a la seva disposició Bernat Canut, el substitut de Joan Carles Pié, de baixa per malaltia, van passar les revisions estructurals traumatològiques i les proves d'esforç sense cap ensurt, al contrari.

Dues de les noves incorporacions, la mataronina Ariadna Pujol i, sobretot, la nord-americana Mehryn Kraker, van evidenciar que tenen unes condicions atlètiques excel·lents.

El conjunt urgellenc inicia avui el treball de pista, combinant el vell pavelló de la Seu i el poliesportiu d'Oliana com a escenaris d'aquesta setmana mentre no està disponible el Palau d'Esports, sotmès a millores.

El traumatòleg Sergi Francisco, metge de l'equip, i l'especialista en medicina de l'esport andorrana Anna López van ser els encarregats de supervisar les proves d'avaluació física que s'han fet a les jugadores. Totes –falta encara per incorporar-se a la disciplina de grup la jamaicana Shereesha Richards– van arribar a la capital de l'Alt Urgell en unes condicions correctes o més. La base Yurena Díaz, per exemple, va superar sense dificultats la revisió tot i haver-se passat l'any passat en blanc per una greu lesió la pretemporada anterior al genoll esquerre.

Les veteranes Georgina Bahí i Andrea Vilaró tenen perfectament pautat el treball estiuenc. I Macarena Rosset va arribar més carregada després de disputar l'AmeriCup amb l'Argentina.