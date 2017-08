El nou ICL s'estrena dimarts que ve a Artés amb el Lleida

L'ICL Manresa ja ha definit el full de ruta d'amistosos que disputarà abans de l'estrena de la LEB Or, el diumenge 1 d'octubre davant el Càceres. L'equip que entrena Aleix Duran podria jugar fins a sis amistosos si es classifica per a la final de la Lliga Catalana. I la bona notícia per als aficionats de l'equip és que tots es juguen relativament a prop de Manresa.

El nou projecte de l'ICL s'estrenarà dimarts que ve al pavelló d'Artés davant el Força Lleida, en què juga el manresà Miquel Feliu. Un duel que es disputarà a les vuit del vespre. Una setmana més tard, el dimarts 5 de setembre, l'equip d'Aleix Duran es desplaçarà fins a l'Hospitalet per disputar el primer partit de la fase de grups de la Lliga Catalana, també a les vuit del vespre, contra el conjunt local.

L'únic partit contra un rival ACB serà el dissabte 9 de setembre a Sant Julià de Vilatorta, un destí habitual de la pretemporada dels manresans els últims anys. A la localitat osonenca, l'ICL s'enfrontarà a l'UCAM Múrcia, que aquesta temporada entrena Ibon Navarro, l'inquilí de la banqueta manresana les dues últimes temporades.

Vuit dies després, l'ICL disputarà el partit de presentació davant la seva afició. Serà davant el Barça B, en la segona jornada de la fase de grups de la Lliga Catalana. Un partit que es jugarà el diumenge 17 de setembre a dos quarts de vuit del vespre.

I dos dies després, el dimarts 19, l'equip d'Aleix Duran podria jugar l'últim amistós de preparació: serà a Osca, de nou davant un dels seus rivals a la LEB Or, a partir de tres quarts de vuits del vespre. L'ICL, però, encara podria jugar un partit més, el diumenge 24 de setembre, si es classifica per a la final de la Lliga Catalana LEB. Seria just una setmana abans de l'estrena oficial del curs.



Cinc moviments a la lliga

El Sammic Iraurgi, un dels equips nouvinguts a la LEB Or, continua reforçant la seva plantilla per a l'estrena a la segona categoria del bàsquet estatal. Ahir va anunciar els fitxatges de l'ala Alberto Ruiz de Galarreta, que els sis últims anys ha jugat al Clavijo, i del pivot Marcos Portalez, que arriba a Azpeitia procedent de l'Osca.

També va fitxar un pivot el Palència: el nord-americà Dartaye Ruffin, de 26 anys, arriba després de tres temporades a Suècia. en l'últim curs va signar unes mitjanes de 13,6 punts i 8,4 rebots.

I dues promeses letones van tancar el seu fitxatge per dos equips de la categoria: l'escorta Davis Geks, de 22 anys, fitxa per l'Oviedo, que entrena Carles Marco, mentre que l'Ourense va anunciar l'arribada com a cedit de Verns Kohs, de 20 anys, fitxat per l'Obradoiro.