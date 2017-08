On veure el futbol aquesta temporada 2017-18?

Poder veure futbol aquesta temporada 2017-18 tornarà a ser un jeroglífic. Quins canals emetran la Lliga? Quins la Copa? I la Champions? Són les preguntes dels aficionats sobre on poden veure el futbol aquesta temporada per televisió. Les opcions per veure l'esport més famós són molt diverses; hi ha moltes competicions, molts partits i molts canals. Per això, et presentem tota l'oferta futbolística de la temporada 2017-18.

On veure la La Lliga Santander 2017-18?



Respecte a la temporada passada no ha canviat res. Movistar, Orange, Vodafone i Telecable es queden amb l'exclusiva amb el partit més important de cada jornada. En total, emetran 18 partits del Reial Madrid i 18 del FC Barcelona.

Gol, per la seva banda, serà l'encarregat de retransmetre un partit en obert per jornada. No oferirà els enfrontaments del Barça, Madrid, Atlètic ni de qualsevol equip que estigui viu en les competicions europees, i el partit passa dels divendres a la nit als dilluns.

Bein Sports, disponible en totes les operadores, oferirà vuit partits cada jornada.

On veure La Lliga 123 2017-18?



Tots els partits de Segona Divisió es podran veure al canal LaLiga 1|2|3 TV (disponible a Orange, Telecable i Vodafone), excepte el partit de la jornada que l'emetrà Movistar Partidazo. Per la seva banda, Gol s'encarregarà de retransmetre dos partits en obert per jornada.

On veure la Champions League 2017-18?



Per últim cop, els espectadors podran veure competició en obert durant la temporada 2017-18. Antena 3 i Tv3 oferiran els dimarts un partit en obert (en principi, del Reial Madrid o del FC Barcelona). La resta de trobades es veuran per beIN Sports, que tindrà el privilegi de triar el millor partit de cada jornada.

On veure l'Europa League 2017-18?



L'encarregat d'emetre tots els partits d'aquesta competició en exclusiva és beIN Sports. Oferirà aquesta temporda i les tres properes tota l'Europa League, torneig que no es veu en obert des de la temporda 2014-15.

I, on veure la Copa del Rei?



En aquesta competició tot continua igual. Gol emetrà el millor partit de cada eliminatòria en obert i de la resta d'enfrontaments s'encarregarà beIN Sports. Els quatre partits de semifinals es veuran a Gol i la final s'oferirà per Tele 5 i també per Tv3 en cas que la disputi el FC Barcelona.

Lligues estrangeres



Movistar Futbol i beIN Sports oferiran els partits de les lligues europees. La FA Cup i la Coppa italiana, per la seva banda, es retransmetran a través de Teledeporte, com va ocórrer la passada campanya.

Selecció espanyola



Els partits amistosos de la selecció espanyola es podran veure gratuïtament en Telecinco i la fase de classificació per al Mundial de Rússia 2018 a TVE.